ВЛК визнала непридатним, але в «Резерв+» чоловік залишився на обліку – хто відповідає за помилки в Реєстрі військовозобов'язаних

Якщо ТЦК не вносить інформацію про непридатність до військової служби, негативні наслідки цього не можуть покладатися на громадянина, зазначив суд.

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Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов громадянина, який оскаржив невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про свою непридатність до військової служби. Суд визнав бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки протиправною та зобов’язав внести до реєстру інформацію про виключення позивача з військового обліку.

Обставини справи

Громадянин звернувся до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та іншого територіального центру, в якому просив:

визнати протиправними дії працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо невнесення актуальної інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а саме інформації, згідно якої позивач визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі військово-лікарської комісії у зв’язку з визнанням непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за статтею 50-А групи II Розкладу хвороб Наказу Міністерства оборони України № 402 від 2008 року;

зобов’язати працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснити внесення актуальної інформації щодо позивача до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а саме інформації, згідно якої позивач визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі військово-лікарської комісії у зв’язку з визнанням непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за статтею 50-А групи II Розкладу хвороб Наказу Міністерства оборони України № 402 від 2008 року;

визнати протиправними дії працівників іншого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо перебування позивача на військовому обліку, який не є військовозобов’язаним відповідно до висновку військово-лікарської комісії;

зобов’язати працівників іншого територіального центру комплектування та соціальної підтримки виключити позивача з військового обліку у зв’язку з його непридатністю до військової служби, підтвердженою висновком військово-лікарської комісії.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що він не є військовозобов’язаним, оскільки був виключений з військового обліку як особа за станом здоров’я. Відомості щодо позивача, зазначені у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, не відповідають дійсності. Позивач неодноразово звертався з заявами та адвокатськими запитами щодо внесення змін до Реєстру, проте відповіді не отримав.

Судом встановлено, що відповідно до тимчасового посвідчення військовозобов’язаного позивач був виключений з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії у зв’язку з визнанням непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Згідно з військово-обліковим документом з застосунку «Резерв+» позивач перебуває на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Що вирішив суд

Київський окружний адміністративний суд у справі № 320/46727/25 ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов частково.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК та СП, що полягає у невнесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про визнання позивача непридатним до військової служби та про виключення його з військового обліку відповідно до запису у тимчасовому посвідченні, та зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацію про визнання позивача непридатним до військової служби та виключення його з військового обліку у зв’язку із непридатністю до військової служби.

У задоволенні інших позовних вимог відмовлено.

Суд зазначив, що відповідно до частини 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (у редакції, чинній на момент спірних правовідносин) виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які визнані непридатними до військової служби. Підстава для виключення з військового обліку, як визнання особи непридатною до військової служби, не змінилася.

Суд дійшов висновку, що тягар настання несприятливих наслідків через невиконання (неналежне виконання) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки своїх обов’язків, у тому числі щодо своєчасного внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, не може покладатися на позивача.

Стягнуто на користь позивача судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 1211 гривень 20 копійок за рахунок бюджетних асигнувань територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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