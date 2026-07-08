Мобілізованим пропонують виплачувати компенсацію за оренду житла нарівні з контрактниками

Мобілізовані, які орендують житло під час служби, можуть отримати право на таку саму компенсацію, як і контрактники.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мобілізовані військовослужбовці можуть отримати право на щомісячну грошову компенсацію за піднайом (найом) житла нарівні з військовослужбовцями за контрактом. Ініціатива передбачає внесення змін до урядової постанови, щоб усунути різницю в соціальних гарантіях для військових, які виконують однакові бойові та службові завдання, але нині мають різні житлові права.

Мобілізовані зараз не отримують компенсацію за оренду житла

До Кабміну звертаються із петицією №41/010280-26еп щодо надання мобілізованим військовослужбовцям права на отримання щомісячної грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень.

У зверненні зазначається, що відповідно до постанови уряду від 26 червня 2013 року №450 «Про розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень» таку компенсацію сьогодні можуть отримувати лише військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, а також кадрові офіцери.

Водночас військовослужбовці, призвані на службу під час мобілізації, попри виконання аналогічних бойових та службових завдань в умовах воєнного стану, права на таку виплату не мають.

З якими проблемами стикаються мобілізовані військові

Як зазначає автор петиції, багато мобілізованих військовослужбовців змушені переміщатися разом із військовими частинами або проходити службу поза межами свого постійного місця проживання.

Якщо в казармах чи гуртожитках немає вільних місць, вони змушені орендувати житло для себе або своїх родин за власний рахунок.

На думку автора, це створює значне фінансове навантаження на сім'ї військових, знижує рівень їхнього соціального захисту та ставить мобілізованих у нерівні умови порівняно з контрактниками.

Які саме зміни пропонують внести до постанови Кабміну

Для усунення цієї різниці пропонується:

ініціювати внесення змін до постанови Кабміну від 26 червня 2013 року №450 «Про розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень»;

поширити дію цього Порядку на військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

запровадити для мобілізованих такий самий механізм подання рапортів і виплати компенсації за піднайом житла, який уже діє для військовослужбовців за контрактом.

Чому ініціатор вважає зміни необхідними

Забезпечення рівних житлових прав для всіх категорій військовослужбовців є важливим кроком для підтримки морально-психологічного стану захисників України та їхніх родин.

На думку автора, поширення компенсації за оренду житла на мобілізованих допоможе забезпечити однакові соціальні гарантії для військових незалежно від форми проходження служби та усунути чинну правову нерівність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.