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Чи може дружина військового перенести відпустку під приїзд мобілізованого чоловіка

16:33, 8 липня 2026
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Дружини військовослужбовців мають низку трудових гарантій, серед яких – право на позачергове надання відпустки.
Чи може дружина військового перенести відпустку під приїзд мобілізованого чоловіка
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Дружина військовослужбовця має право перенести щорічну відпустку та отримати її у зручний для себе час, зокрема одночасно з відпусткою мобілізованого чоловіка.

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Відповідно до пункту 6 частини 12 статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР «Про відпустки», щорічні відпустки за бажанням працівника у зручний для нього час надаються дружинам (чоловікам) військовослужбовців.

Також пункт 13 статті 10-1 Закону України від 20 грудня 1991 року №2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її (його) бажанням надається у зручний час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.

Таким чином, дружина військового може звернутися до роботодавця із заявою про надання щорічної відпустки поза затвердженим графіком, щоб вона збігалася з періодом відпустки чоловіка.

Для оформлення такої відпустки працівниці необхідно подати:

  • заяву на ім’я роботодавця;
  • документ, який підтверджує статус чоловіка як військовослужбовця (наприклад, довідку з військової частини, копію військового квитка, наказ про мобілізацію тощо).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», порядок надання відпусток без збереження заробітної плати під час воєнного стану має низку особливостей, визначених трудовим законодавством. Залежно від підстав звернення працівника та норм, які застосовуються у конкретному випадку, умови надання такої відпустки, її тривалість і наслідки для трудового стажу можуть відрізнятися. Крім того, у повсякденному спілкуванні нерідко використовується поняття «відпустка за власний рахунок», хоча законодавство України такого терміна не містить. 

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військові війна воєнний стан мобілізація відпустка трудові відносини

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