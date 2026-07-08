ПФУ попередив про припинення пенсійних виплат для деяких українців: кого це стосується

Для продовження виплати пенсій та страхових виплат окремі категорії отримувачів повинні пройти ідентифікацію до 31 грудня.

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Відповідно до законодавства громадяни, які тимчасово проживають за кордоном, перебувають на тимчасово окупованих територіях України або виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію, повинні щороку проходити ідентифікацію для продовження виплати пенсій і страхових виплат.

Ідентифікацію необхідно пройти до 31 грудня.

У Пенсійному фонді зазначили, що способи проходження ідентифікації цього року залишилися без змін. Отримувачі виплат можуть:

особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або банку, через який здійснюється виплата пенсії чи страхової виплати;

пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку;

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою «Дія.Підпису» («Дія ID»);

у разі перебування за кордоном подати документ про посвідчення факту, що особа є живою, виданий українською закордонною дипломатичною установою, разом із заявою про продовження виплати пенсії або страхової виплати. Це можна зробити рекомендованим поштовим відправленням або через вебпортал Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі припинення виплат через непроходження ідентифікації їх можуть поновити після проходження відповідної процедури протягом року з дати припинення. При цьому отримувач має одночасно повідомити, що не отримує аналогічні виплати від Російської Федерації.

Якщо ж виплати були призупинені з інших причин, зокрема через неподання до 1 квітня 2026 року інформації про неотримання виплат від РФ або через відсутність фінансових операцій на банківському рахунку протягом шести місяців, для їх поновлення необхідно подати відповідну заяву через вебпортал Пенсійного фонду із використанням «Дія.Підпису» або кваліфікованого електронного підпису.

Для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, також зберігається можливість надіслати заяву про поновлення виплат поштою. У ній потрібно вказати актуальні реквізити банківського рахунку та підтвердити факт неотримання виплат від інших держав, зокрема Російської Федерації.

До заяви необхідно додати документ про підтвердження факту, що особа є живою, а також копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та посвідки на тимчасове проживання за кордоном (із перекладом). Документи надсилаються рекомендованим поштовим відправленням на адресу Пенсійного фонду України.

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