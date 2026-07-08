Через аномальну спеку житель Австрії судиться з державою в ЄСПЛ: рішення може стати історичним

Спека як порушення прав людини: австрієць із розсіяним склерозом судиться з державою через бездіяльність щодо зміни клімату.

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Чоловік стверджує, що через екстремальну спеку, яка посилюється внаслідок зміни клімату, він майже повністю втрачає здатність рухатися. Він вважає, що австрійська влада недостатньо бореться зі зміною клімату та не забезпечує належного захисту людей, які найбільше потерпають від високих температур. Якщо Європейський суд з прав людини стане на його бік, це може стати першим рішенням, у якому людину визнають безпосередньою жертвою наслідків зміни клімату.

Чому австрієць звернувся до Європейського суду з прав людини

Житель Австрії Мекс Мюлльнер, який хворіє на розсіяний склероз, подав позов проти своєї держави до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Він стверджує, що Австрія не вжила достатніх заходів для боротьби зі зміною клімату, а це безпосередньо впливає на його здоров'я та якість життя.

Позов було подано ще у 2021 році. Він є однією з низки кліматичних справ, які нині розглядають європейські суди, однак може стати однією з найважливіших через можливі правові наслідки.

На тлі нової хвилі спеки, яка цього літа охопила Європу та принесла рекордно високі температури, Мюлльнер заявив, що ще більше переконався у правильності свого рішення.

«Уряд мав зробити більше. Він міг зробити більше», — сказав він, додавши, що його справа може допомогти й іншим людям, які стикаються з подібними труднощами.

Як спека впливає на здоров'я чоловіка

Мекс Мюлльнер, якому понад 40 років, має розсіяний склероз і синдром Утхоффа — стан, за якого підвищення температури тіла посилює неврологічні прояви хвороби.

За його словами, коли температура повітря піднімається приблизно до 25°C, його рухливість різко погіршується і він уже не може ходити. Якщо ж температура перевищує 29°C, він майже повністю втрачає здатність рухатися та змушений користуватися електричним інвалідним візком.

«У людей із розсіяним склерозом під час спеки знижується швидкість передачі нервових імпульсів. Через це сигнали більше не доходять до м'язів, і рухи, які я хочу зробити, просто не відбуваються», — пояснив колишній консультант з енергетики, передає Courthouse News.

Разом із дружиною він живе у пасивному будинку в Нижній Австрії, який спеціально спроєктований так, щоб підтримувати температуру близько 20°C упродовж року.

Які претензії висувають до австрійської влади

У позові Мюлльнер зазначає, що Австрія не створила достатньої законодавчої бази для стримування глобального потепління та захисту людей, які найбільше потерпають від його наслідків.

Також він вважає, що австрійські суди не надали йому ефективного способу захисту його прав.

Адвокатка Міхаела Кромер заявила, що у разі позитивного рішення її клієнт стане першою людиною, яку ЄСПЛ визнає безпосередньою жертвою наслідків зміни клімату.

За її словами, це відкриє шлях до аналогічних позовів у 46 державах, які перебувають під юрисдикцією Європейського суду з прав людини.

Крім того, таке рішення потенційно може вплинути і на кліматичну політику Європейського Союзу, членом якого є Австрія.

Вона припустила, що саме тому розгляд триває довше, адже ЄСПЛ уже ухвалював резонансне рішення у подібній справі.

Прецедент зі Швейцарією

Два роки тому ЄСПЛ уперше визнав державу винною у порушенні прав людини через недостатні заходи щодо боротьби зі зміною клімату.

Тоді суд ухвалив рішення проти Швейцарії за позовом громадської організації Senior Women for Climate Protection («Літні жінки за захист клімату»).

Водночас ЄСПЛ не визнав чотирьох окремих заявниць безпосередніми жертвами порушення їхніх прав.

Саме тому Мюлльнер прагне домогтися більшого — щоб суд визнав його особисто потерпілим від наслідків зміни клімату та підтвердив його право вимагати від держави відповідальності за недостатні дії.

Чоловік також попросив не розголошувати його домашню адресу, побоюючись негативної реакції, подібної до тієї, з якою зіткнулися учасниці швейцарської справи.

На думку Мюлльнера, сьогодні екстремальна спека стала проблемою вже не лише для людей із хронічними захворюваннями.

Він переконаний, що єдиним довгостроковим рішенням є стримування глобального потепління.

«Я не хочу, щоб австрійський уряд встановив кондиціонер у моєму будинку. Я хочу рішення, яке допоможе зберегти світ і зробить нашу планету придатною для життя людства», — підсумував Мюлльнер.

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