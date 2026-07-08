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Привласнив понад 13,6 млн грн речових доказів і втік до лісу – судитимуть експравоохоронця

20:09, 8 липня 2026
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За версією слідства, колишній правоохоронець привласнив вилучені під час обшуків гроші, а після викриття переховувався в лісі на Рівненщині.
Привласнив понад 13,6 млн грн речових доказів і втік до лісу – судитимуть експравоохоронця
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Працівники ДБР спільно з Нацполіцією завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника одного зі слідчих підрозділів Дарницького управління поліції Києва. За даними слідства, під час розслідування кримінального провадження посадовець привласнив гроші, вилучені як речові докази. Замість того щоб передати їх на відповідальне зберігання до банку, як того вимагає закон, він залишив кошти собі.

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ДБР встановило, що спочатку він заволодів понад 10 тис. доларів США та більш як 10 тис. грн, вилученими під час особистого обшуку затриманого. Згодом, за версією правоохоронців, він привласнив ще понад 304 тис. доларів США, понад 34 тис. євро та понад 850 тис. грн, які його підлегла вилучила під час санкціонованого обшуку. Під приводом передачі грошей на зберігання він забрав їх, однак до банку кошти так і не потрапили.

За інформацією ДБР, загальна сума привласнених речових доказів перевищила 13,6 млн грн.

Після викриття колишній правоохоронець утік та переховувався в лісовому масиві на Рівненщині. За даними слідства, для цього він заздалегідь придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, запас продуктів та інше спорядження.

Під час обшуків автомобіля та місця його переховування працівники ДБР вилучили понад 13,6 млн грн в іноземній валюті, які, за версією слідства, є частиною привласнених речових доказів.

Крім того, у службовому кабінеті обвинуваченого правоохоронці вилучили 84 бойові патрони різного калібру, які він незаконно зберігав. Під час обшуків автомобіля та намету також було виявлено кокаїн, який, за даними слідства, він придбав і зберігав для власного вживання.

Колишнього правоохоронця судитимуть за привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України) та незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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поліція ДБР

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