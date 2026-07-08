Присвоил более 13,6 млн грн вещественных доказательств и скрылся в лесу — бывшего сотрудника правоохранительных органов предстанут перед судом

По версии следствия, бывший сотрудник правоохранительных органов присвоил деньги, изъятые в ходе обысков, а после разоблачения скрывался в лесу в Ровенской области.

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Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева. По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела чиновник присвоил деньги, изъятые в качестве вещественных доказательств. Вместо того чтобы передать их на ответственное хранение в банк, как того требует закон, он оставил средства себе.

ГБР установило, что сначала он завладел более чем 10 тыс. долларов США и более чем 10 тыс. грн, изъятых во время личного обыска задержанного. Впоследствии, по версии правоохранителей, он присвоил еще более 304 тыс. долларов США, более 34 тыс. евро и более 850 тыс. грн, которые его подчиненная изъяла во время санкционированного обыска. Под предлогом передачи денег на хранение он забрал их, однако в банк средства так и не поступили.

По информации ГБР, общая сумма присвоенных вещественных доказательств превысила 13,6 млн грн.

После разоблачения бывший сотрудник правоохранительных органов сбежал и скрывался в лесном массиве в Ровенской области. По данным следствия, для этого он заранее приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, запас продуктов и другое снаряжение.

В ходе обысков автомобиля и места его укрытия сотрудники ГБР изъяли более 13,6 млн грн в иностранной валюте, которые, по версии следствия, являются частью присвоенных вещественных доказательств.

Кроме того, в служебном кабинете обвиняемого правоохранители изъяли 84 боевых патрона различного калибра, которые он незаконно хранил. В ходе обысков автомобиля и палатки также был обнаружен кокаин, который, по данным следствия, он приобрел и хранил для личного употребления.

Бывшего сотрудника правоохранительных органов будут судить за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), незаконное обращение с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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