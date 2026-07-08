Военные могут получить денежное пособие до 1,3 млн грн — кто имеет право на выплату
Военнослужащие, которым в установленном законодательством порядке определена инвалидность или установлен процент потери трудоспособности без определения группы инвалидности, имеют право на получение одноразовой денежной помощи.
Как поясняет Львовский ТЦК и СП, основанием для получения одноразовой денежной помощи является заключение Экспертной команды по оцениванию повседневного функционирования лица, которая принимает соответствующее решение об установлении инвалидности или определении степени потери трудоспособности.
Размер выплаты рассчитывается с учетом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января того года, когда военнослужащему официально определили инвалидность. В 2026 году базовый показатель прожиточного минимума составляет 3 328 гривен.
Если инвалидность наступила вследствие защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы, предусмотрены следующие размеры одноразовой помощи:
- I группа инвалидности — 1 331 200 гривен (400 прожиточных минимумов);
- II группа — 998 400 гривен (300 прожиточных минимумов);
- III группа — 832 000 гривен (250 прожиточных минимумов).
Если инвалидность связана с прохождением военной службы, размеры выплат составляют:
- I группа — 399 360 гривен (120 прожиточных минимумов);
- II группа — 299 520 гривен (90 прожиточных минимумов);
- III группа — 232 960 гривен (70 прожиточных минимумов).
Если установлен процент потери трудоспособности без определения группы инвалидности, одноразовая помощь рассчитывается пропорционально проценту потери трудоспособности от суммы, соответствующей 70 прожиточным минимумам — 232 960 гривен.
В частности, при установлении 20% потери трудоспособности размер помощи составляет 46 592 гривны.
Если по результатам повторного осмотра человеку установлена более высокая группа инвалидности или изменена причина инвалидности, выплачивается разница между новым и ранее выплаченным размером одноразовой денежной помощи. Расчет осуществляется с применением прожиточного минимума, который действовал на дату первичного установления инвалидности.
Для получения одноразовой денежной помощи военнослужащие, которые проходят службу, должны обратиться в свою воинскую часть.
Граждане, уволенные с военной службы, должны обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине при увольнении с военной службы государство гарантирует военнослужащим единовременную денежную помощь (ОГД). Ее размер, условия начисления и порядок выплаты зависят от категории службы, оснований увольнения и выслуг лет.
В большинстве случаев ОГД исчисляют из месячного денежного довольствия на день увольнения. При этом в базу не включаются боевые и разовые выплаты, в частности, дополнительное вознаграждение по постановлению правительства №168 от 28 февраля 2022 года.
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