Выплаты военнослужащим при увольнении: какие суммы предусмотрены и кому могут отказать
В Украине при увольнении с военной службы государство гарантирует военнослужащим единовременную денежную помощь (ОДП). Ее размер, условия начисления и порядок выплаты зависят от категории службы, оснований увольнения и выслуги лет.
Выплаты регулируются нормами законодательства о социальном защите военнослужащих и пенсионном обеспечении, а также правительственными постановлениями, в частности №460 для мобилизованных.
Как определяют базу для расчета
В большинстве случаев ОДП исчисляют из месячного денежного обеспечения на день увольнения. При этом в базу не включаются боевые и разовые выплаты, в частности дополнительное вознаграждение по постановлению правительства №168 от 28 февраля 2022 года.
Три уровня выплат для контрактников и кадровых военнослужащих
Уровень 1 — 50% за каждый год службы (без требования к выслуге)
Этот уровень применяют независимо от количества лет службы, если военнослужащий увольняется:
- по состоянию здоровья;
- после контракта, заключенного до завершения особого периода или демобилизации, при условии службы не менее 24 месяцев и отказа от продолжения;
- после продления контракта сверх установленных сроков (не менее 18 месяцев службы после продления);
- в связи с завершением особого периода или демобилизацией — если военнослужащий не желает заключать новый контракт.
Уровень 2 — 50% за каждый год (при наличии 10 лет службы)
Применяется, если есть 10 и более лет выслуги, при увольнении:
- после окончания срока контракта;
- по возрасту;
- из-за сокращения штатов или организационных изменений;
- из-за систематического невыполнения условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);
- из-за невозможности назначения на должность (прямое подчинение близкому лицу);
- в случае отзыва мандата военного капеллана;
- из-за семейных обстоятельств или других уважительных причин (в особый период или во время военного положения);
- по соглашению сторон после приобретения права на пенсию;
- по отдельным основаниям, предусмотренным законодательством о разведке.
Уровень 3 — 25% за каждый год (при наличии 10 лет службы)
Предусмотрен для увольнения:
- по собственному желанию в мирное время;
- из-за семейных обстоятельств или других причин (в соответствии с постановлением КМУ №413) — в мирное время.
Отдельные правила для офицеров по призыву
Для военнослужащих офицерского состава, призванных на службу, действует специальная норма:
ОДП выплачивается в размере 50% месячного обеспечения единовременно.
Основания для выплаты включают:
- завершение срока службы;
- состояние здоровья;
- семейные обстоятельства;
- наступление особого периода (для женщин с детьми до 18 лет);
- освобождение из плена;
- избрание народным депутатом;
- назначение на должности судьи, члена Высшего совета правосудия или ВККС;
- завершение службы во время военного положения.
Для мобилизованных — другой подход
Военнослужащие, призванные во время мобилизации, получают помощь по отдельному механизму:
- 4% месячного обеспечения за каждый полный месяц службы;
- но не менее 25% месячного обеспечения в целом.
Неполные месяцы не учитываются. Если лицо уже получало ОДП при предыдущем увольнении, новая выплата начисляется только за период текущей службы.
Когда помощь не выплачивается
ОДП не предоставляется, если увольнение связано с:
- служебным несоответствием;
- обвинительным приговором суда (с лишением или ограничением свободы, звания или права занимать должности);
- систематическим нарушением условий контракта военнослужащим;
- коррупционными правонарушениями;
- несоответствием по результатам проверки;
- применением закона об очищении власти;
- прекращением гражданства Украины.
Важные нюансы
При повторном увольнении ОДП исчисляют только с момента последнего зачисления на службу.
Исключение — случаи, когда ранее право на помощь не возникло: тогда учитывается весь срок службы.
Если военнослужащий работал в госоргане или органе местного самоуправления с оставлением на службе, помощь выплачивает именно этот орган.
Другие выплаты при увольнении
Кроме ОДП, военнослужащий имеет право на:
- денежное обеспечение до дня исключения из списков;
- компенсацию за неиспользованные отпуска;
- помощь на оздоровление (если не получена);
- компенсацию за неполученное вещевое имущество.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.