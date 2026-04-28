Выплаты военнослужащим при увольнении: какие суммы предусмотрены и кому могут отказать

Размеры помощи, условия начисления и случаи, когда военнослужащий теряет право на деньги.

В Украине при увольнении с военной службы государство гарантирует военнослужащим единовременную денежную помощь (ОДП). Ее размер, условия начисления и порядок выплаты зависят от категории службы, оснований увольнения и выслуги лет.

Выплаты регулируются нормами законодательства о социальном защите военнослужащих и пенсионном обеспечении, а также правительственными постановлениями, в частности №460 для мобилизованных.

Как определяют базу для расчета

В большинстве случаев ОДП исчисляют из месячного денежного обеспечения на день увольнения. При этом в базу не включаются боевые и разовые выплаты, в частности дополнительное вознаграждение по постановлению правительства №168 от 28 февраля 2022 года.

Три уровня выплат для контрактников и кадровых военнослужащих

Уровень 1 — 50% за каждый год службы (без требования к выслуге)

Этот уровень применяют независимо от количества лет службы, если военнослужащий увольняется:

по состоянию здоровья;

после контракта, заключенного до завершения особого периода или демобилизации, при условии службы не менее 24 месяцев и отказа от продолжения;

после продления контракта сверх установленных сроков (не менее 18 месяцев службы после продления);

в связи с завершением особого периода или демобилизацией — если военнослужащий не желает заключать новый контракт.

Уровень 2 — 50% за каждый год (при наличии 10 лет службы)

Применяется, если есть 10 и более лет выслуги, при увольнении:

после окончания срока контракта;

по возрасту;

из-за сокращения штатов или организационных изменений;

из-за систематического невыполнения условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);

из-за невозможности назначения на должность (прямое подчинение близкому лицу);

в случае отзыва мандата военного капеллана;

из-за семейных обстоятельств или других уважительных причин (в особый период или во время военного положения);

по соглашению сторон после приобретения права на пенсию;

по отдельным основаниям, предусмотренным законодательством о разведке.

Уровень 3 — 25% за каждый год (при наличии 10 лет службы)

Предусмотрен для увольнения:

по собственному желанию в мирное время;

из-за семейных обстоятельств или других причин (в соответствии с постановлением КМУ №413) — в мирное время.

Отдельные правила для офицеров по призыву

Для военнослужащих офицерского состава, призванных на службу, действует специальная норма:

ОДП выплачивается в размере 50% месячного обеспечения единовременно.

Основания для выплаты включают:

завершение срока службы;

состояние здоровья;

семейные обстоятельства;

наступление особого периода (для женщин с детьми до 18 лет);

освобождение из плена;

избрание народным депутатом;

назначение на должности судьи, члена Высшего совета правосудия или ВККС;

завершение службы во время военного положения.

Для мобилизованных — другой подход

Военнослужащие, призванные во время мобилизации, получают помощь по отдельному механизму:

4% месячного обеспечения за каждый полный месяц службы;

но не менее 25% месячного обеспечения в целом.

Неполные месяцы не учитываются. Если лицо уже получало ОДП при предыдущем увольнении, новая выплата начисляется только за период текущей службы.

Когда помощь не выплачивается

ОДП не предоставляется, если увольнение связано с:

служебным несоответствием;

обвинительным приговором суда (с лишением или ограничением свободы, звания или права занимать должности);

систематическим нарушением условий контракта военнослужащим;

коррупционными правонарушениями;

несоответствием по результатам проверки;

применением закона об очищении власти;

прекращением гражданства Украины.

Важные нюансы

При повторном увольнении ОДП исчисляют только с момента последнего зачисления на службу.

Исключение — случаи, когда ранее право на помощь не возникло: тогда учитывается весь срок службы.

Если военнослужащий работал в госоргане или органе местного самоуправления с оставлением на службе, помощь выплачивает именно этот орган.

Другие выплаты при увольнении

Кроме ОДП, военнослужащий имеет право на:

денежное обеспечение до дня исключения из списков;

компенсацию за неиспользованные отпуска;

помощь на оздоровление (если не получена);

компенсацию за неполученное вещевое имущество.

