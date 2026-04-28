  1. В Украине

Выплаты военнослужащим при увольнении: какие суммы предусмотрены и кому могут отказать

08:12, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Размеры помощи, условия начисления и случаи, когда военнослужащий теряет право на деньги.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине при увольнении с военной службы государство гарантирует военнослужащим единовременную денежную помощь (ОДП). Ее размер, условия начисления и порядок выплаты зависят от категории службы, оснований увольнения и выслуги лет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Выплаты регулируются нормами законодательства о социальном защите военнослужащих и пенсионном обеспечении, а также правительственными постановлениями, в частности №460 для мобилизованных.

Как определяют базу для расчета

В большинстве случаев ОДП исчисляют из месячного денежного обеспечения на день увольнения. При этом в базу не включаются боевые и разовые выплаты, в частности дополнительное вознаграждение по постановлению правительства №168 от 28 февраля 2022 года.

Три уровня выплат для контрактников и кадровых военнослужащих

Уровень 1 — 50% за каждый год службы (без требования к выслуге)

Этот уровень применяют независимо от количества лет службы, если военнослужащий увольняется:

  • по состоянию здоровья;
  • после контракта, заключенного до завершения особого периода или демобилизации, при условии службы не менее 24 месяцев и отказа от продолжения;
  • после продления контракта сверх установленных сроков (не менее 18 месяцев службы после продления);
  • в связи с завершением особого периода или демобилизацией — если военнослужащий не желает заключать новый контракт.

Уровень 2 — 50% за каждый год (при наличии 10 лет службы)

Применяется, если есть 10 и более лет выслуги, при увольнении:

  • после окончания срока контракта;
  • по возрасту;
  • из-за сокращения штатов или организационных изменений;
  • из-за систематического невыполнения условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);
  • из-за невозможности назначения на должность (прямое подчинение близкому лицу);
  • в случае отзыва мандата военного капеллана;
  • из-за семейных обстоятельств или других уважительных причин (в особый период или во время военного положения);
  • по соглашению сторон после приобретения права на пенсию;
  • по отдельным основаниям, предусмотренным законодательством о разведке.

Уровень 3 — 25% за каждый год (при наличии 10 лет службы)

Предусмотрен для увольнения:

  • по собственному желанию в мирное время;
  • из-за семейных обстоятельств или других причин (в соответствии с постановлением КМУ №413) — в мирное время.

Отдельные правила для офицеров по призыву

Для военнослужащих офицерского состава, призванных на службу, действует специальная норма:

ОДП выплачивается в размере 50% месячного обеспечения единовременно.

Основания для выплаты включают:

  • завершение срока службы;
  • состояние здоровья;
  • семейные обстоятельства;
  • наступление особого периода (для женщин с детьми до 18 лет);
  • освобождение из плена;
  • избрание народным депутатом;
  • назначение на должности судьи, члена Высшего совета правосудия или ВККС;
  • завершение службы во время военного положения.

Для мобилизованных — другой подход

Военнослужащие, призванные во время мобилизации, получают помощь по отдельному механизму:

  • 4% месячного обеспечения за каждый полный месяц службы;
  • но не менее 25% месячного обеспечения в целом.

Неполные месяцы не учитываются. Если лицо уже получало ОДП при предыдущем увольнении, новая выплата начисляется только за период текущей службы.

Когда помощь не выплачивается

ОДП не предоставляется, если увольнение связано с:

  • служебным несоответствием;
  • обвинительным приговором суда (с лишением или ограничением свободы, звания или права занимать должности);
  • систематическим нарушением условий контракта военнослужащим;
  • коррупционными правонарушениями;
  • несоответствием по результатам проверки;
  • применением закона об очищении власти;
  • прекращением гражданства Украины.

Важные нюансы

При повторном увольнении ОДП исчисляют только с момента последнего зачисления на службу.

Исключение — случаи, когда ранее право на помощь не возникло: тогда учитывается весь срок службы.

Если военнослужащий работал в госоргане или органе местного самоуправления с оставлением на службе, помощь выплачивает именно этот орган.

Другие выплаты при увольнении

Кроме ОДП, военнослужащий имеет право на:

  • денежное обеспечение до дня исключения из списков;
  • компенсацию за неиспользованные отпуска;
  • помощь на оздоровление (если не получена);
  • компенсацию за неполученное вещевое имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]