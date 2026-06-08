Конкурс в ВАКС: утвержден рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей

Конкурс на занятие 20 вакантных должностей судей в ВАКС, из которых 7 вакантных должностей судей в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, состоится 22 июня.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 8 июня приняла решение об утверждении рейтинга кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года № 112/зп-25 (с изменениями, внесенными решением Комиссии от 29 мая 2026 года № 66/зп-26).

Конкурс на занятие 20 вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде, из которых 7 вакантных должностей судей в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, будет проведен 22 июня 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

«С целью формирования рейтинга участников конкурса на занятие вакантных должностей судей в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (первая стадия конкурса) кандидатам, подтвердившим способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде, необходимо до 15 июня 2026 года подать заявление установленной формы.

Обращаем внимание, что письменное заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью, направляется в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по электронной почте на адрес: [email protected] либо подается лично кандидатом в помещении Комиссии по адресу: г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9», — добавили в ВККС.

В Комиссии напомнили, что Условиями проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде, утвержденными решением Комиссии от 3 июня 2025 года № 112/зп-25 (с изменениями), предусмотрено проведение второй и третьей стадий конкурса.

Участие во второй стадии конкурса (формирование рейтинга участников конкурса на занятие вакантных должностей других судей Высшего антикоррупционного суда) примут кандидаты на должность судьи, подтвердившие способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде и не рекомендованные в рамках данного конкурса для назначения на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Подача заявления для участия во второй стадии конкурса не требуется.

Третья стадия конкурса (формирование рейтинга участников конкурса на занятие вакантных должностей других судей Высшего антикоррупционного суда) может быть проведена Комиссией в случае, если до завершения конкурса будут образованы новые вакантные должности судей.

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