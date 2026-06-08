  1. В Украине
  2. / Общество

Нужно ли платить пенсионный сбор за унаследованный автомобиль – ответил ПФУ

21:30, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сбор уплачивается только при первой регистрации автомобиля в Украине, в частности нового или ввезенного из-за границы.
Нужно ли платить пенсионный сбор за унаследованный автомобиль – ответил ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, когда уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации автомобиля и касается ли он наследства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

  • Пенсионный сбор уплачивается только при первой регистрации транспортного средства в Украине. Это касается покупки нового автомобиля в автосалоне или первой регистрации ввезенного из-за границы подержанного автомобиля.
  • В случае переоформления подержанного автомобиля, который уже был зарегистрирован в Украине на предыдущего владельца, сбор не уплачивается. Также он не применяется к легковым автомобилям с исключительно электрическими двигателями.
  • Граждане, получающие легковой автомобиль в наследство, освобождаются от уплаты пенсионного сбора при его регистрации.

Таким образом, наследование автомобиля не является основанием для уплаты этого сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наследство Пенсионный фонд ПФУ авто

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд формирует практику во время войны: новые подходы к доказательствам, коллаборации и военным преступлениям

ВС в новой практике за апрель подтвердил приговоры за госизмену и военные преступления и ужесточил требования к проверке добровольности в делах о коллаборационной деятельности.

На Житомирщине суд отказал в демонтаже камеры видеонаблюдения, которую сосед установил на своем доме, а фонарь направил в сторону спальни истца

Камера видеонаблюдения соседа не нарушает право на частную жизнь, если факт такого вмешательства не доказан.

Мужчина ранил сожительницу ножом из-за ревности, а затем женился на ней: суд назначил 5 лет лишения свободы

Поддержка потерпевшей обвиняемого и последующий брак между ними не стали основанием для изменения квалификации преступления по делу о домашнем насилии.

Электронная повестка через Резерв+: обязан ли военнообязанный явиться в ТЦК

Электронные повестки стали одной из самых обсуждаемых тем мобилизации, однако многие распространённые утверждения о них не соответствуют действующему законодательству.

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]