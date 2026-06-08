Нужно ли платить пенсионный сбор за унаследованный автомобиль – ответил ПФУ

Сбор уплачивается только при первой регистрации автомобиля в Украине, в частности нового или ввезенного из-за границы.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, когда уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации автомобиля и касается ли он наследства.

Пенсионный сбор уплачивается только при первой регистрации транспортного средства в Украине. Это касается покупки нового автомобиля в автосалоне или первой регистрации ввезенного из-за границы подержанного автомобиля.

В случае переоформления подержанного автомобиля, который уже был зарегистрирован в Украине на предыдущего владельца, сбор не уплачивается. Также он не применяется к легковым автомобилям с исключительно электрическими двигателями.

Граждане, получающие легковой автомобиль в наследство, освобождаются от уплаты пенсионного сбора при его регистрации.

Таким образом, наследование автомобиля не является основанием для уплаты этого сбора.

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