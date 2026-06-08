Чи потрібно платити пенсійний збір за успадкуваний автомобіль – відповів ПФУ

Збір сплачується лише при першій реєстрації автомобіля в Україні, зокрема нового або ввезеного з-за кордону.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснило, коли сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час реєстрації автомобіля та чи стосується він спадщини.

Пенсійний збір сплачується лише під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні. Це стосується купівлі нового автомобіля в автосалоні або першої реєстрації ввезеного з-за кордону вживаного авто.

У разі переоформлення вживаного автомобіля, який уже був зареєстрований в Україні на попереднього власника, збір не сплачується. Також він не застосовується до легкових автомобілів з виключно електричними двигунами.

Громадяни, які отримують легковий автомобіль у спадок, звільняються від сплати пенсійного збору під час його реєстрації.

Таким чином, спадкування автомобіля не є підставою для сплати цього збору.

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