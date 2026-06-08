В Україні водіям готують жорсткі штрафи за перевищення швидкості та інші порушення ПДР
16:24, 8 червня 2026
Особливу увагу планують приділити водіям, які регулярно перевищують швидкість та ігнорують вимоги безпеки.
Уряд працює над пакетом рішень для зниження аварійності на дорогах. Серед запропонованих змін — посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, удосконалення системи фіксації порушень та врегулювання використання електросамокатів і іншого легкого електротранспорту. Про підготовку відповідних змін повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, уряд планує:
- посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості;
- запровадити жорсткіші санкції для водіїв, які регулярно перевищують встановлені швидкісні обмеження;
- удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень ПДР;
- законодавчо врегулювати використання легкого персонального електротранспорту, зокрема електросамокатів.
Фінальні рішення уряд обіцяє ухвалювати з урахуванням пропозицій громадськості.
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