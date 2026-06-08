В Україні водіям готують жорсткі штрафи за перевищення швидкості та інші порушення ПДР

Особливу увагу планують приділити водіям, які регулярно перевищують швидкість та ігнорують вимоги безпеки.

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Уряд працює над пакетом рішень для зниження аварійності на дорогах. Серед запропонованих змін — посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, удосконалення системи фіксації порушень та врегулювання використання електросамокатів і іншого легкого електротранспорту. Про підготовку відповідних змін повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд планує:

посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості;

запровадити жорсткіші санкції для водіїв, які регулярно перевищують встановлені швидкісні обмеження;

удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень ПДР;

законодавчо врегулювати використання легкого персонального електротранспорту, зокрема електросамокатів.

Фінальні рішення уряд обіцяє ухвалювати з урахуванням пропозицій громадськості.

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