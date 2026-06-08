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Примушували носити капці в зубах: розслідують інцидент знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

16:18, 8 червня 2026
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У ДБР заявили, що на оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами.
Примушували носити капці в зубах: розслідують інцидент знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО
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Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом можливого порушення прав людини в ДУ «Одеський слідчий ізолятор». Підставою стало відео, поширене в соціальних мережах. Про це повідомило ДБР.

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«На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. За попередньою інформацією, потерпілим може бути працівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», - заявили у Бюро.

Наразі слідчі ДБР перевіряють достовірність відеозапису, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини можливого інциденту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень.

Водночас особа, яка, за наявною інформацією, могла бути потерпілим в одеському CІЗО, перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян. ДБР здійснює розслідування за ч. 3 ст. 127 КК України – катування та ч. 2 ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі та викраденні людини.

«ДБР здійснює досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях та надасть правову оцінку всім встановленим фактам.

Разом з тим, жодні обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть бути виправданням для приниження людської гідності, насильства або самосуду. Відповідальність за будь-які правопорушення має наставати виключно в межах закону та за рішенням суду. Досудове розслідування триває», - додали у ДБР.

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СІЗО Одеса ДБР ТЦК

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