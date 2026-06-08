Заощадження стають розкішшю: 62% українців не відкладали гроші останні два роки

Дедалі більше українців втрачають можливість відкладати кошти на майбутнє.

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Українцям дедалі складніше відкладати гроші: за два роки кількість тих, хто живе без заощаджень, помітно зросла. Якщо у 2024 році накопичення мали або намагалися формувати 44% опитаних, то нині таких залишилося лише 38%. Водночас більшість громадян визнають, що через фінансові обставини не можуть відкладати кошти, а частина вже змушена витрачати раніше накопичені резерви.

Згідно з результатами свіжого опитування серед українців, 62% респондентів не робили заощаджень протягом останніх двох років. Водночас 13% повідомили, що відкладають частину доходу з кожної зарплати, а ще 25% намагаються заощаджувати, хоча роблять це нерегулярно.

Скільки українців мають заощадження у 2026 році

Порівняно з літом 2024 року частка українців, яким вдається накопичувати кошти, скоротилася на 6 відсоткових пунктів — із 44% до 38%.

Відповідаючи на запитання про заощадження за останні два роки, учасники опитування зазначили:

33% — раніше могли відкладати гроші, але зараз такої можливості не мають;

25% — намагаються робити заощадження, але не систематично;

15% — не мають заощаджень ні зараз, ні раніше;

14% — останніми роками не лише не відкладають кошти, а й витрачають уже накопичене;

13% — відкладають гроші з кожної заробітної плати.

Для порівняння, у 2024 році частка тих, хто втратив можливість заощаджувати, становила 16%, а тих, хто намагався відкладати нерегулярно, — 32%.

Де українці зберігають накопичені кошти

Серед тих, кому все ж вдається формувати фінансовий резерв, найпопулярнішим способом зберігання грошей залишається готівка.

За результатами опитування, 46% респондентів тримають заощадження вдома. Ще 13% обрали банківський рахунок, а 9% розміщують кошти на депозитах.

Розподіл відповідей щодо способів зберігання заощаджень виглядає так:

готівка вдома — 46%;

рахунок у банку — 13%;

депозитний вклад у банку — 9%;

інвестиції в нерухомість — 2%;

криптовалюта — 1%;

облігації та інші цінні папери — 1%.

Банківські рахунки та депозити стають популярнішими

Попри те, що готівка залишається основним інструментом збереження коштів, інтерес до банківських продуктів за останні два роки зріс.

Так, частка тих, хто тримає заощадження на банківських рахунках, збільшилася з 10% до 13%, а популярність депозитів зросла майже вдвічі — з 5% у 2024 році до 9% у 2026-му.

Водночас частка українців, які зберігають гроші вдома, зменшилася з 53% до 46%, а інтерес до криптовалют дещо знизився — з 2% до 1%.

Фінансова подушка безпеки стає менш доступною

Результати опитування свідчать, що дедалі більше українців стикаються з труднощами у формуванні заощаджень. Найбільше зростання зафіксовано серед тих, хто раніше мав можливість відкладати кошти, але зараз уже не може цього робити. Це свідчить про посилення фінансового навантаження на домогосподарства та скорочення можливостей для створення фінансової подушки безпеки.

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