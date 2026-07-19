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Скаргу повернуть без розгляду, якщо припуститися цих помилок: найпоширеніші підстави

11:09, 19 липня 2026 119
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Найчастіше заявники припускаються формальних помилок, через які звернення не розглядають по суті та повертають для усунення недоліків.
Скаргу повернуть без розгляду, якщо припуститися цих помилок: найпоширеніші підстави
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Неправильно оформлена скарга може призвести до того, що Міністерство юстиції України або його територіальний орган поверне її без розгляду по суті. Найчастіше причиною стають формальні недоліки: відсутність підпису, обов’язкових реквізитів, належного обґрунтування чи інших даних, які вимагає законодавство. Водночас навіть у разі повернення скарги заявник не втрачає права звернутися повторно після усунення виявлених недоліків.

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Які рішення можна оскаржити

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації можна оскаржити до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або безпосередньо до суду.

Якщо скарга не відповідає вимогам Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Міністерство юстиції України або його територіальний орган повертає її на підставі мотивованого рішення не пізніше ніж через 15 днів із дня надходження.

Через які помилки Мін’юст повертає скарги

Основними підставами для повернення скарги є:

  • її подання особою, яка не має відповідних повноважень;
  • незазначення відомостей про скаржника;
  • відсутність суті або реквізитів рішення, дії чи бездіяльності, які оскаржуються;
  • відсутність викладених обставин, що підтверджують порушення прав скаржника;
  • незазначення дати, коли особа дізналася про порушення своїх прав, якщо така інформація є обов’язковою;
  • відсутність підпису скаржника або його представника;
  • відсутність обґрунтування порушення вимог Закону України «Про санкції» — у випадках, коли це необхідно;
  • подання електронної скарги без кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або без використання засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Які помилки найчастіше допускають заявники

У сфері державної реєстрації бізнесу найпоширенішою причиною повернення скарг є відсутність підпису або кваліфікованого електронного підпису.

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно найчастіше заявники не зазначають дату, коли їм стало відомо про порушення їхніх прав.

Для обох сфер поширеною підставою для повернення є також відсутність у скарзі суті або реквізитів рішення, дії чи бездіяльності, які оскаржуються.

Чи можна подати скаргу повторно

Повернення скарги не позбавляє заявника права повторно звернутися після усунення виявлених недоліків.

Водночас перебіг строку на оскарження зупиняється з дня подання скарги до дня її повернення. При цьому саме подання скарги не зупиняє дію оскаржуваної реєстраційної дії.

Перед поданням звернення варто перевірити, чи містить скарга всі обов’язкові реквізити, належне обґрунтування та підпис. Це допоможе уникнути її повернення і забезпечить своєчасний розгляд по суті.

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