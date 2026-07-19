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Чи можна повернути гроші, програні в онлайн-казино без ліцензії — пояснив суд

17:45, 19 липня 2026 100
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Тисячі гравців сподівалися повернути програні кошти, але суд зробив важливе уточнення.
Чи можна повернути гроші, програні в онлайн-казино без ліцензії — пояснив суд
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Договір про участь в онлайн-азартних іграх, укладений із оператором, який працював без передбаченої законом ліцензії, не є автоматично недійсним. Водночас гравці можуть захищати свої права іншими способами — наприклад, якщо їх ввели в оману або якщо оператор своїми діями завдав їм шкоди.

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Такого висновку дійшов Верховний суд Нідерландів у преюдиційному рішенні, відповідаючи на запитання двох судів, які розглядали позови гравців до операторів онлайн-азартних ігор, що до жовтня 2021 року не мали ліцензії на роботу в Нідерландах.

Обставини справи

Позивачі протягом кількох років брали участь в онлайн-азартних іграх та втратили значні суми — близько 139 тисяч доларів США та понад 135 тисяч євро.

Після цього вони звернулися до суду, вимагаючи визнати договори про участь в азартних іграх нікчемними або недійсними, а також стягнути з операторів суми програних коштів. Крім того, вони посилалися на правила про безпідставне збагачення, завдання позадоговірної шкоди, недобросовісну комерційну практику, а також на укладення договорів під впливом помилки чи обману.

Суди першої інстанції звернулися до Верховного суду із преюдиціальними запитаннями. Зокрема, вони просили роз’яснити, чи робить відсутність ліцензії договір автоматично нікчемним, чи можуть гравці вимагати повернення програних коштів як безпідставно набутого майна та чи впливає на правову оцінку той факт, що окремі оператори лише забезпечують технічну платформу для гри між користувачами.

Правова позиція

Верховний суд зазначив, що закон Нідерландів дійсно забороняє організовувати азартні ігри без ліцензії. За порушення цієї заборони передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Водночас закон не містить положень, які б встановлювали цивільно-правовий наслідок у вигляді автоматичної недійсності договорів, укладених із неліцензованими операторами. Тому питання їхньої дійсності має вирішуватися за загальними нормами цивільного права.

Суд підкреслив, що ні текст закону, ні його історія не свідчать про намір законодавця позбавити юридичної сили такі договори. Ба більше, сучасний підхід нідерландського права полягає в тому, що саме по собі порушення адміністративної заборони не означає автоматичної недійсності цивільно-правового договору.

Також суд звернув увагу, що політика держави у сфері азартних ігор спрямована не на їх повну заборону, а на здійснення такої діяльності в межах ліцензійної системи, яка забезпечує контроль та захист гравців. Тому відсутність ліцензії в оператора сама по собі не робить договір таким, що суперечить публічному порядку або добрим звичаям.

Що це означає для гравців

суд дійшов висновку, що договори, укладені з операторами без ліцензії, залишаються чинними. Відповідно, лише факт відсутності ліцензії не дає підстав вимагати повернення всіх програних коштів як безпідставно набутого майна.

Разом із тим суд окремо наголосив, що гравці не позбавлені права звертатися до суду з іншими вимогами. Зокрема, вони можуть просити про визнання договору недійсним через вади волевиявлення, якщо їх було введено в оману, або заявляти позови про відшкодування шкоди за правилами деліктного права.

Крім того, Верховний суд зазначив, що характер роботи онлайн-платформи — чи проводить вона гру проти закладу, чи лише забезпечує можливість гри між самими користувачами — не впливає на оцінку дійсності договору.

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суд Нідерланди судова практика

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