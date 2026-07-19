Можно ли вернуть деньги, проигранные в онлайн-казино без лицензии — объяснил суд

Тысячи игроков надеялись вернуть проигранные деньги, но суд сделал важное уточнение.

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Договор об участии в онлайн-азартных играх, заключенный с оператором, который работал без предусмотренной законом лицензии, не является автоматически недействительным. Вместе с тем игроки могут защищать свои права другими способами — например, если их ввели в заблуждение или если оператор своими действиями причинил им ущерб.

К такому выводу пришел Верховный суд Нидерландов в преюдициальном решении, отвечая на вопросы двух судов, которые рассматривали иски игроков к операторам онлайн-азартных игр, не имевшим лицензии на работу в Нидерландах до октября 2021 года.

Обстоятельства дела

Истцы в течение нескольких лет участвовали в онлайн-азартных играх и потеряли значительные суммы — около 139 тысяч долларов США и более 135 тысяч евро.

После этого они обратились в суд, требуя признать договоры об участии в азартных играх ничтожными либо недействительными, а также взыскать с операторов суммы проигранных денежных средств. Кроме того, они ссылались на правила о неосновательном обогащении, причинении внедоговорного вреда, недобросовестной коммерческой практике, а также на заключение договоров под влиянием ошибки или обмана.

Суды первой инстанции обратились в Верховный суд с преюдициальными вопросами. В частности, они просили разъяснить, делает ли отсутствие лицензии договор автоматически ничтожным, могут ли игроки требовать возврата проигранных денежных средств как неосновательно приобретенного имущества и влияет ли на правовую оценку тот факт, что отдельные операторы лишь обеспечивают техническую платформу для игры между пользователями.

Правовая позиция

Верховный суд отметил, что законодательство Нидерландов действительно запрещает организовывать азартные игры без лицензии. За нарушение этого запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Вместе с тем закон не содержит положений, которые устанавливали бы гражданско-правовое последствие в виде автоматической недействительности договоров, заключенных с нелицензированными операторами. Поэтому вопрос их действительности должен решаться на основании общих норм гражданского права.

Суд подчеркнул, что ни текст закона, ни история его принятия не свидетельствуют о намерении законодателя лишить такие договоры юридической силы. Более того, современный подход нидерландского права заключается в том, что само по себе нарушение административного запрета не означает автоматической недействительности гражданско-правового договора.

Также суд обратил внимание, что государственная политика в сфере азартных игр направлена не на их полный запрет, а на осуществление такой деятельности в рамках лицензионной системы, обеспечивающей контроль и защиту игроков. Поэтому отсутствие лицензии у оператора само по себе не делает договор противоречащим публичному порядку или добрым нравам.

Что это означает для игроков

Суд пришел к выводу, что договоры, заключенные с операторами без лицензии, остаются действительными. Соответственно, сам по себе факт отсутствия лицензии не дает оснований требовать возврата всех проигранных денежных средств как неосновательно приобретенного имущества.

Вместе с тем суд отдельно подчеркнул, что игроки не лишены права обращаться в суд с другими требованиями. В частности, они могут просить о признании договора недействительным вследствие пороков волеизъявления, если их ввели в заблуждение, либо заявлять иски о возмещении вреда по правилам деликтного права.

Кроме того, Верховный суд отметил, что характер работы онлайн-платформы — проводит ли она игру против заведения либо лишь обеспечивает возможность игры между самими пользователями — не влияет на оценку действительности договора.

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