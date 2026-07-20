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Договор поручения расторгнут: Верховный Суд определил судьбу денежных средств поверенного

07:00, 20 июля 2026 243
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ВС разъяснил, может ли поверенный оставить себе деньги после расторжения договора.
Договор поручения расторгнут: Верховный Суд определил судьбу денежных средств поверенного
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В случае одностороннего отказа доверителя от договора поручения в соответствии с ч. 2 ст. 1008 ГК Украины денежные средства, полученные поверенным по этому договору, подлежат возврату доверителю, если поручение не выполнено. После прекращения договора поручения отпадает правовое основание для удержания поверенным таких денежных средств, что является основанием для применения ст. 1212 ГК Украины. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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24 июня 2026 года ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Лица_2 по делу по иску Лица_1 к Лицу_2 о взыскании безосновательно сохраненных денежных средств.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что в августе 2018 года он (доверитель) заключил с ответчиком (поверенным) договор поручения, по которому последний должен был осуществлять всесторонний контроль за выполнением условий строительства объекта недвижимости. Истец выплатил ответчику вознаграждение в размере 745 630,00 долл. США. Однако ответчик не проверил надлежащим образом качество работ, строительство не было завершено в установленный срок, а имущество не было введено в эксплуатацию. В декабре 2022 года истец направил ответчику уведомление об отказе от договора поручения и потребовал возврата уплаченных денежных средств.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, иск удовлетворил. Судебные решения мотивированы тем, что поскольку ответчик не выполнил условия договора, а истец воспользовался своим правом на односторонний отказ от поручения, полученная сумма подлежит возврату вместе с предусмотренным договором штрафом.

ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций, исходя из следующего.

В соответствии с частью второй ст. 1008 ГК Украины доверитель имеет право отказаться от договора поручения в любое время. Это право является безусловным и не может быть ограничено соглашением сторон. В случае прекращения договора поручения до его полного исполнения доверитель обязан выплатить поверенному вознаграждение только пропорционально выполненной им работе (ст. 1009 ГК Украины).

ВС подчеркнул, что поверенный обязан предоставить отчет о выполнении поручения (статья 1006 ГК Украины). Поскольку ответчик не предоставил никаких сведений о фактических действиях по исполнению договора и не представил отчет ни истцу, ни суду, оснований для удержания денежных средств нет.

Применяя ст. 1212 ГК Украины, ВС отметил, что действующий договор является достаточным правовым основанием для получения имущества, однако если такое основание впоследствии отпало (в частности, вследствие расторжения договора), имущество считается сохраненным без достаточного основания и подлежит возврату.

ВС подчеркнул, что гражданские дела должны разрешаться с учетом баланса вероятностей. Поскольку ответчик не опроверг факты неисполнения поручения, суды пришли к правильным выводам о необходимости взыскания безосновательно сохраненных денежных средств.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 24 июня 2026 года по делу № 953/7681/22 (производство № 61-5952св26) можно ознакомиться по ссылке.

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