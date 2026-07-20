Незаконные налоговые уведомления-решения обошлись ГНС в 150 тысяч грн расходов на адвокатов ритейлера: решение Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил, является ли 150 000 гривен соразмерной суммой за сопровождение налогового спора на 6 миллионов.

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Для украинской судебной практики вопрос распределения судебных расходов на профессиональную юридическую помощь часто становится зоной дискреции суда и источником процессуальной неопределенности. Однако Постановление Верховного Суда от 16 июля 2026 года по делу № 160/3364/19 выводит этот вопрос на новый уровень объективности.

Является ли 150 000 грн соразмерной ценой за защиту в налоговом споре на 6 миллионов? За семь лет судебного разбирательства стороны прошли путь от обжалования миллионных налоговых уведомлений-решений до борьбы за каждую гривну адвокатского гонорара.

Разберем этот кейс Верховного Суда, который устанавливает четкую грань между правом адвоката на вознаграждение и обязанностью оппонента доказывать его несоразмерность.

От налоговых доначислений до расходов на защиту

История началась еще в апреле 2019 года, когда ритейлер обратился в суд с требованием отменить налоговые уведомления-решения (НУР), которыми компании были увеличены денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль на общую сумму более 6 млн грн.

Налоговая служба обвиняла ритейлера в нарушениях по НДС и налогу на прибыль. Суд поддержал позицию сети о реальности хозяйственных операций с контрагентами и отклонил аргументы налоговой, которые основывались преимущественно на материалах уголовных производств в отношении директоров поставщиков.

Большая Палата Верховного Суда по этому делу сформулировала правовую позицию, подчеркнув, что налогоплательщик не может автоматически нести ответственность за возможные нарушения своих контрагентов. Для этого контролирующий орган должен доказать, что плательщик был осведомлен о таких нарушениях и действовал согласованно с контрагентом.

Суд также отметил, что приговоры или определения об освобождении от уголовной ответственности по статье 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) сами по себе не создают преюдиции в налоговых спорах и не являются достаточным основанием для лишения плательщика права на налоговый кредит или расходы.

После того, как иск компании был полностью удовлетворен, истец заявил к взысканию 375 050 грн расходов на юридическую помощь. Эта сумма составляла около 6% от цены иска, что, по мнению Общества, было абсолютно соразмерным с масштабом дела.

Процессуальный марафон

Дело касательно расходов прошло несколько этапов:

2020–2022 годы: Апелляционный суд взыскал 150 000 грн, но Верховный Суд в 2024 году отменил это решение, указав на недостаточную мотивированность.

2025 год: Апелляционный суд при новом рассмотрении снова остановился на цифре 150 000 грн, учтя «несложность дела» из-за наличия сформированной практики.

16 июля 2026 года: Верховный Суд оставил это решение без изменений, отклонив кассационную жалобу налоговиков.

Почему 150 000 грн стали окончательным вердиктом: критерии соразмерности и реальности

Суд апелляционной инстанции, а затем и Верховный Суд, применили критерии разумности, реальности и соразмерности.

Суд учел, что хотя сумма спора была значительной, правоотношения не были сверхсложными. Апелляционный суд, с чем согласился Верховный Суд, применил право на уменьшение расходов.

Главным аргументом стало то, что сопровождение дела не требовало «чрезвычайных усилий», поскольку по спорным НДС-вопросам уже существовала устоявшаяся и общедоступная судебная практика. Таким образом, суд защитил бюджет от чрезмерных выплат, но в то же время обеспечил адвокатам достойную компенсацию за реальную работу.

Истец предоставил детальное описание работ, акты приема-передачи и банковские выписки, подтвердившие реальность оплаты. Налоговый орган, в свою очередь, не предоставил никакого контррасчета. Ответчик ограничился общими утверждениями о несложности спора, не опровергнув ни одну конкретную услугу или время, затраченное адвокатом.

Неправомерные НУР дорого обходятся налоговой

Вынесение неправомерных налоговых уведомлений-решений влечет за собой значительные прямые финансовые потери для бюджета контролирующего органа.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, а именно статьей 139, в случае удовлетворения иска стороны, которая не является субъектом властных полномочий, все судебные расходы взыскиваются исключительно за счет бюджетных ассигнований того государственного органа, который проиграл дело.

В конкретном деле налоговая служба была вынуждена уплатить судебный сбор 48 025,50 грн и расходы на профессиональную юридическую помощь 150 000 грн.

Налоговая пыталась взыскать с ритейлера более 6 млн грн, однако в результате признания этих НУР противоправными, налоговая не получила ожидаемые 6 миллионов в бюджет, да еще и выплатила почти 200 тысяч гривен компенсации истцу.

Помимо денег, неправомерные решения дорого обходятся и с точки зрения государственного ресурса. Данное дело тянулось с 2019 по 2026 год. Дело прошло несколько кругов рассмотрения, включая Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Признание НУР противоправными превращает потенциальный доход бюджета в реальный расход. Поскольку выплаты осуществляются из собственных бюджетных ассигнований налогового органа, это непосредственно влияет на финансовые показатели работы соответствующего управления ГНС.

Основные выводы для практики

Государство не может рассчитывать на автоматическое уменьшение адвокатских расходов только из-за своего статуса. Без детального контррасчета суды будут оставлять в силе значительные суммы компенсаций.

Лучший способ для налоговой сэкономить бюджетные средства — это не выносить сомнительные НУР, которые с большой вероятностью будут отменены в суде.

Для бизнеса этот кейс доказывает, что детальное описание работ с указанием часов, дат и конкретных действий является защитой для адвокатского гонорара в административном процессе.

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