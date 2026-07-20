С 1 ноября еАкциз станет обязательным для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя и табачной продукции
Государственная налоговая служба Украины сообщила, что с 1 ноября 2026 года Электронная система прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) станет обязательной для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.
«До обязательного запуска электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) еще есть время. И именно сейчас его стоит использовать, чтобы спокойно подготовиться к новым правилам.
Поэтому приглашаем бизнес присоединиться к тестированию системы.
Предварительное тестирование — это минимизация технических сбоев и операционных ошибок в будущем», — говорится в сообщении.
Участие в тестировании поможет:
- Настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом.
- Подготовить команду: обучить сотрудников работе с новыми электронными кабинетами и сервисами.
- Проверить логистику: протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции.
- Устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические несоответствия до запуска системы в полном объеме.
Присоединиться к тестированию могут компании и предприниматели, которые:
- Имеют действующую лицензию на производство или торговлю алкоголем либо табачной продукцией.
- Зарегистрированы в Едином государственном реестре.
- Как подать заявку
Перейдите на портал xtrace.gov.ua и заполните форму.
Тестирование продлится до 12 октября 2026 года.
Кроме того, ГНС уже направляет подробные приглашения с инструкциями непосредственно в Электронные кабинеты налогоплательщиков — проверяйте свои уведомления.
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