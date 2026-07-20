  1. В Украине

С 1 ноября еАкциз станет обязательным для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя и табачной продукции

07:54, 20 июля 2026 80
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сейчас продолжается тестирование системы, к которому может присоединиться бизнес.
С 1 ноября еАкциз станет обязательным для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя и табачной продукции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что с 1 ноября 2026 года Электронная система прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) станет обязательной для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«До обязательного запуска электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) еще есть время. И именно сейчас его стоит использовать, чтобы спокойно подготовиться к новым правилам. 

Поэтому приглашаем бизнес присоединиться к тестированию системы.

Предварительное тестирование — это минимизация технических сбоев и операционных ошибок в будущем», — говорится в сообщении.

Участие в тестировании поможет:

  • Настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом.
  • Подготовить команду: обучить сотрудников работе с новыми электронными кабинетами и сервисами.
  • Проверить логистику: протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции.
  • Устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические несоответствия до запуска системы в полном объеме. 

Присоединиться к тестированию могут компании и предприниматели, которые:

  1. Имеют действующую лицензию на производство или торговлю алкоголем либо табачной продукцией.
  2. Зарегистрированы в Едином государственном реестре. 
  3. Как подать заявку

Перейдите на портал xtrace.gov.ua и заполните форму.

Тестирование продлится до 12 октября 2026 года.

Кроме того, ГНС уже направляет подробные приглашения с инструкциями непосредственно в Электронные кабинеты налогоплательщиков — проверяйте свои уведомления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Популярные новости

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

12:03, 19 июля 2026 7k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 11k
На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

12:39, 19 июля 2026 6k
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

13:33, 19 июля 2026 5k
Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 25k
Верховный Суд признал незаконным уменьшение «чернобыльской» доплаты к пенсии из-за закона о бюджете

Верховный Суд признал незаконным уменьшение «чернобыльской» доплаты к пенсии из-за закона о бюджете

08:48, 19 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Наследство или уголовное дело: почему нельзя снимать деньги с карты умершего родственника

Многие ошибочно полагают, что если знают PIN-код или имеют карточку на руках, то могут беспрепятственно снять средства.

Работникам, ставшим ВПЛ вследствие эвакуации, хотят засчитывать в страховой стаж до 36 месяцев отпуска

Период пребывания в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий ведения боевых действий может начать засчитываться в страховой стаж.

Незаконные налоговые уведомления-решения обошлись ГНС в 150 тысяч грн расходов на адвокатов ритейлера: решение Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил, является ли 150 000 гривен соразмерной суммой за сопровождение налогового спора на 6 миллионов.

Квадратные метры за счет соседей: когда суд заставит вернуть общее имущество, а когда — позволит реконструкцию

Верховный Суд подтвердил, что владелец квартиры не может увеличить ее площадь за счет чердака без согласия всех совладельцев дома, а государственная регистрация такого расширения может быть отменена.

Незаконная мобилизация за одни сутки: как суды отменяют приказы о призыве

Топ-5 судебных решений июля: отмена штрафов ТЦК и восстановление прав военнообязанных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]