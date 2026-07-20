С 1 ноября еАкциз станет обязательным для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя и табачной продукции

Сейчас продолжается тестирование системы, к которому может присоединиться бизнес.

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Государственная налоговая служба Украины сообщила, что с 1 ноября 2026 года Электронная система прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) станет обязательной для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

«До обязательного запуска электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) еще есть время. И именно сейчас его стоит использовать, чтобы спокойно подготовиться к новым правилам.

Поэтому приглашаем бизнес присоединиться к тестированию системы.

Предварительное тестирование — это минимизация технических сбоев и операционных ошибок в будущем», — говорится в сообщении.

Участие в тестировании поможет:

Настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом.

Подготовить команду: обучить сотрудников работе с новыми электронными кабинетами и сервисами.

Проверить логистику: протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции.

Устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические несоответствия до запуска системы в полном объеме.

Присоединиться к тестированию могут компании и предприниматели, которые:

Имеют действующую лицензию на производство или торговлю алкоголем либо табачной продукцией. Зарегистрированы в Едином государственном реестре. Как подать заявку

Перейдите на портал xtrace.gov.ua и заполните форму.

Тестирование продлится до 12 октября 2026 года.

Кроме того, ГНС уже направляет подробные приглашения с инструкциями непосредственно в Электронные кабинеты налогоплательщиков — проверяйте свои уведомления.

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