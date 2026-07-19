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Как выбрать безопасную шаурму: главные правила, которые помогут избежать отравления

22:30, 19 июля 2026 65
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На какие признаки стоит обратить внимание перед покупкой, чтобы снизить риск пищевого отравления.
Как выбрать безопасную шаурму: главные правила, которые помогут избежать отравления
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Шаурма остается одним из самых популярных видов быстрого питания. В то же время из-за сочетания мяса, свежих овощей, соусов и хлебобулочных изделий она относится к готовым к употреблению продуктам, которые требуют особенно тщательного соблюдения санитарных требований. Поскольку после приготовления блюдо обычно не проходит дополнительную термическую обработку, нарушение правил хранения или приготовления может представлять риск для здоровья. Госпродпотребслужба напомнила, на что стоит обратить внимание перед покупкой, чтобы снизить риск приобретения опасного пищевого продукта.

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Покупайте шаурму только в официальных заведениях

Специалисты рекомендуют выбирать только официальные торговые точки или заведения общественного питания.

На видном месте должен быть размещен уголок потребителя, где указана информация о продавце, в частности название и контактные данные субъекта хозяйствования.

Оцените чистоту заведения и соблюдение гигиены

Перед покупкой стоит обратить внимание на общее санитарное состояние заведения.

Рабочие поверхности, оборудование, витрины и инвентарь должны быть чистыми и аккуратными. Работники обязаны соблюдать правила личной гигиены при приготовлении продукции, а также иметь личные медицинские книжки установленного образца.

Проверьте, как хранятся ингредиенты

Не менее важно оценить условия хранения продуктов.

Свежие овощи, соусы и другие компоненты должны храниться в холодильном оборудовании или при температурном режиме, определенном производителем. Продукты не должны длительное время находиться при комнатной температуре.

Обратите внимание на процесс приготовления

Во время приготовления мясо должно проходить надлежащую термическую обработку, а готовую шаурму должны готовить с использованием чистого инвентаря.

Также важно, чтобы сырые и готовые продукты не контактировали между собой, поскольку это помогает предотвратить загрязнение готовой пищи.

Когда от покупки лучше отказаться

Не стоит покупать продукцию, если возникают сомнения в ее качестве.

Неприятный запах, неопрятный вид заведения, нарушение санитарных требований или ненадлежащие условия хранения продуктов являются достаточными основаниями, чтобы отказаться от покупки.

Какие обязанности есть у продавцов

Операторы рынка пищевых продуктов обязаны соблюдать требования законодательства относительно безопасности пищевых продуктов, надлежащей гигиенической практики и соответствующих процедур.

Кроме того, по запросу потребителя они обязаны предоставить всю необходимую информацию о пищевых продуктах, которые реализуют.

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Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей продукты советы для здоровья

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