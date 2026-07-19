Отец не смог выплачивать алименты совершеннолетней дочери после тяжелой травмы — что решил суд

Мужчина объяснил, что после тяжелой травмы его финансовое положение существенно ухудшилось, а на его содержании остались мать с инвалидностью и несовершеннолетний сын.

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Добровеличковский районный суд Кировоградской области частично удовлетворил иск отца об уменьшении размера алиментов на содержание совершеннолетней дочери, которая продолжает обучение. Суд пришел к выводу, что после вынесения предыдущего решения произошли изменения обстоятельств, влияющие на возможность плательщика выплачивать алименты в ранее установленном размере.

Суд уменьшил размер алиментов с 1/6 до 1/12 части всех видов дохода плательщика. Вместе с тем в удовлетворении требования об уменьшении выплат до 1/20 дохода отказал.

Обстоятельства дела

В июле 2025 года суд взыскал с отца в пользу совершеннолетней дочери алименты в размере 1/6 всех видов его дохода на период ее обучения в университете, но не дольше чем до достижения ею 23 лет. Исполнительный лист был предъявлен к исполнению, после чего алименты начали удерживаться из заработной платы мужчины.

Позднее отец обратился в суд с новым иском, указав, что после вынесения этого решения изменились его материальное и семейное положение, а также ухудшилось состояние здоровья.

Истец указывал, что продолжает выплачивать алименты на несовершеннолетнего сына, содержит мать, которая является лицом с инвалидностью III группы, а в сентябре 2025 года получил тяжелые травмы — переломы ребер и позвонков, проходил стационарное лечение и реабилитацию, а также понес дополнительные расходы на лечение. Сначала он просил уменьшить алименты до 1/10 дохода, а впоследствии уточнил исковые требования и просил определить их в размере 1/20 дохода.

Возражения дочери

Ответчица иск не признала.

Она отмечала, что является лицом с инвалидностью III группы с детства, постоянно принимает лекарственные препараты, проходит медицинские обследования и несет расходы на проживание в общежитии, питание и одежду.

Во время рассмотрения дела суд истребовал информацию у Пенсионного фонда Украины, Государственной налоговой службы и университета.

Из исследованных доказательств установлено, что дочь обучается по дневной форме, получает государственную помощь как лицо с инвалидностью с детства, академическую стипендию, а также алименты и другие доходы. Вместе с тем суд установил, что она имеет тяжелые врожденные пороки сердца, перенесла ряд сложных операций и нуждается в дальнейшей реабилитации и медицинском сопровождении.

Позиция суда

Суд указал, что в соответствии со статьями 182, 192, 199 и 200 Семейного кодекса Украины размер алиментов может быть изменен в случае изменения материального или семейного положения сторон, ухудшения либо улучшения состояния их здоровья или при наличии иных обстоятельств, предусмотренных законом. Также суд обратил внимание на правовые выводы Верховного Суда, согласно которым изменение семейного положения является самостоятельным основанием для изменения размера алиментов и не зависит от изменения материального положения лица.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд установил, что после вынесения предыдущего решения действительно произошли изменения, влияющие на возможность истца выплачивать алименты в прежнем размере. Суд учел ухудшение состояния его здоровья, понесенные расходы на лечение, обязанность содержать мать пожилого возраста, которая является лицом с инвалидностью III группы, а также то, что истец продолжает выплачивать алименты на несовершеннолетнего сына.

Вместе с тем суд учел состояние здоровья совершеннолетней дочери, ее обучение, наличие инвалидности, а также получение ею государственной помощи, стипендии и иных доходов. Отдельно суд подчеркнул, что обязанность содержать ребенка в равной мере возлагается как на отца, так и на мать.

С учетом принципов разумности и справедливости суд пришел к выводу, что по делу необходимо обеспечить баланс между интересами совершеннолетней дочери, продолжающей обучение, и возможностями отца как плательщика алиментов.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск и уменьшил размер алиментов на содержание совершеннолетней дочери, продолжающей обучение, с 1/6 до 1/12 части всех видов дохода отца.

Новый размер алиментов подлежит взысканию со дня вступления решения суда в законную силу.

Кроме того, суд прекратил взыскание алиментов по предыдущему исполнительному листу, выданному во исполнение решения о взыскании алиментов в размере 1/6 дохода, и постановил отозвать этот исполнительный лист в связи с изменением размера алиментов.

В удовлетворении требования истца об уменьшении алиментов до 1/20 части дохода суд отказал, признав его необоснованным.

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