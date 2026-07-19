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Батько не зміг сплачувати аліменти повнолітній доньці після тяжкої травми — що вирішив суд

15:57, 19 липня 2026 283
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Чоловік пояснив, що після тяжкої травми його фінансове становище суттєво погіршилося, а на його утриманні залишилися ще мати з інвалідністю та неповнолітній син.
Батько не зміг сплачувати аліменти повнолітній доньці після тяжкої травми — що вирішив суд
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Добровеличківський районний суд Кіровоградської області частково задовольнив позов батька про зменшення розміру аліментів на утримання повнолітньої доньки, яка продовжує навчання. Суд дійшов висновку, що після ухвалення попереднього рішення відбулися зміни обставин, які впливають на можливість платника сплачувати аліменти у раніше визначеному розмірі.

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Суд зменшив розмір аліментів із 1/6 до 1/12 частини всіх видів доходу платника. Водночас у задоволенні вимоги про зменшення виплат до 1/20 доходу відмовив.

Обставини справи

У липні 2025 року суд стягнув із батька на користь повнолітньої доньки аліменти у розмірі 1/6 усіх видів його доходу на період її навчання в університеті, але не довше ніж до досягнення нею 23 років. Виконавчий лист був пред’явлений до виконання, після чого аліменти почали утримуватися із заробітної плати чоловіка.

Пізніше батько звернувся до суду з новим позовом, зазначивши, що після ухвалення цього рішення змінилися його матеріальний та сімейний стан, а також погіршився стан здоров’я.

Позивач вказував, що продовжує сплачувати аліменти на неповнолітнього сина, утримує матір, яка є особою з інвалідністю III групи, а у вересні 2025 року отримав тяжкі травми — переломи ребер і хребців, проходив стаціонарне лікування та реабілітацію і поніс додаткові витрати на лікування. Спочатку він просив зменшити аліменти до 1/10 доходу, а згодом уточнив позовні вимоги та просив визначити їх у розмірі 1/20 доходу.

Заперечення доньки

Відповідачка позов не визнала.

Вона зазначала, що є особою з інвалідністю III групи з дитинства, постійно приймає лікарські препарати, проходить медичні обстеження та несе витрати на проживання в гуртожитку, харчування й одяг.

Під час розгляду справи суд витребував інформацію від Пенсійного фонду України, Державної податкової служби та університету.

Із досліджених доказів встановлено, що донька навчається за денною формою, отримує державну допомогу як особа з інвалідністю з дитинства, академічну стипендію, а також аліменти й інші доходи. Водночас суд встановив, що вона має тяжкі вроджені вади серця, перенесла низку складних операцій та потребує подальшої реабілітації й медичного супроводу.

Позиція суду

Суд зазначив, що відповідно до статей 182, 192, 199 та 200 Сімейного кодексу України розмір аліментів може бути змінений у разі зміни матеріального чи сімейного стану сторін, погіршення або поліпшення стану їхнього здоров’я чи за наявності інших обставин, передбачених законом. Також суд звернув увагу на правові висновки Верховного Суду, відповідно до яких зміна сімейного стану є самостійною підставою для зміни розміру аліментів і не залежить від зміни матеріального стану особи.

Оцінивши надані сторонами докази у справі 387/52/26, суд встановив, що після ухвалення попереднього рішення дійсно відбулися зміни, які впливають на можливість позивача сплачувати аліменти у попередньому розмірі. Суд врахував погіршення стану його здоров’я, понесені витрати на лікування, обов’язок утримувати матір похилого віку, яка є особою з інвалідністю III групи, а також те, що позивач продовжує сплачувати аліменти на неповнолітнього сина.

Разом із цим суд врахував стан здоров’я повнолітньої доньки, її навчання, наявність інвалідності, а також отримання нею державної допомоги, стипендії та інших доходів. Окремо суд наголосив, що обов’язок утримувати дитину однаковою мірою покладається як на батька, так і на матір.

З урахуванням принципів розумності та справедливості суд дійшов висновку, що у справі необхідно забезпечити баланс між інтересами повнолітньої доньки, яка продовжує навчання, та можливостями батька як платника аліментів.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов і зменшив розмір аліментів на утримання повнолітньої доньки, яка продовжує навчання, з 1/6 до 1/12 частини всіх видів доходу батька.

Новий розмір аліментів підлягає стягненню з дня набрання рішенням законної сили.

Крім того, суд припинив стягнення аліментів за попереднім виконавчим листом, виданим на виконання рішення про стягнення аліментів у розмірі 1/6 доходу, та постановив відкликати цей виконавчий лист у зв’язку зі зміною розміру аліментів.

У задоволенні вимоги позивача про зменшення аліментів до 1/20 частини доходу суд відмовив, визнавши її необґрунтованою.

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