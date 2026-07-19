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Чоловік, який видавав себе за адвоката, отримав 12 років в'язниці за обман клієнтів на тисячі доларів

20:32, 19 липня 2026 114
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Гленіс Кемпбелл видавав себе за юриста, брав гроші за ведення справ і зникав.
Чоловік, який видавав себе за адвоката, отримав 12 років в'язниці за обман клієнтів на тисячі доларів
Фото: actionnews5.com
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У штаті Теннессі (США) 62-річного Гленіса Кемпбелла засудили до 12 років позбавлення волі після того, як він визнав себе винним у тому, що видавав себе за адвоката та ошукав численних клієнтів на десятки тисяч доларів. Про це повідомила прокуратура округу Шелбі, пише WREG.

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Кемпбелла визнали винним у фінансовій експлуатації літньої або вразливої особи, крадіжці майна та незаконному видаванні себе за ліцензованого спеціаліста. Після визнання вини за 13 окремими обвинувальними актами суд призначив йому 12 років ув’язнення з правом на умовно-дострокове звільнення після відбуття 35% строку, а також зобов’язав повністю відшкодувати завдані збитки потерпілим.

За даними слідства, у лютому 2024 року Кемпбелла звинуватили у викраденні майже 40 тисяч доларів у кількох клієнтів, представляючись адвокатом у трьох різних справах.

Матеріали суду також свідчать, що у 2021 році він погодився вести справу про неправомірне заподіяння смерті та ошукав жінку з Мемфіса на 7,6 тисячі доларів. У жовтні 2023 року ще один чоловік звернувся до поліції, заявивши, що Кемпбелл виманив у нього 3240 доларів.

Потерпілий розповів, що найняв Кемпбелла для захисту у кримінальній справі в штаті Міссісіпі, однак після отримання грошей той зник. Поліція Мемфіса перевірила інформацію через адвокатську асоціацію штату Міссісіпі та встановила, що Кемпбелл ніколи не мав статусу адвоката.

У березні 2024 року до правоохоронців звернулися ще щонайменше вісім осіб, які заявили, що також стали його жертвами.

Одна з мешканок Мемфіса повідомила, що у 2021 році заплатила Кемпбеллу близько 8,5 тисячі доларів, щоб він представляв її сина після арешту за наркотики. За її словами, чоловік так і не з’явився до суду, а її сина засудили до позбавлення волі.

Інший потерпілий заявив, що найняв Кемпбелла для представництва у справі про незаконне звільнення з роботи. За п’ять років той виманив у нього майже 43 тисячі доларів.

Подружжя також повідомило слідчим, що Кемпбелл представився адвокатом і пообіцяв допомогти оформити заповіт та отримати допомогу через Департамент у справах ветеранів США, однак натомість привласнив понад 30 тисяч доларів.

Ще одна жінка розповіла, що заплатила Кемпбеллу понад 7 тисяч доларів за ведення судового позову, але він постійно вигадував причини затримки розгляду справи і так і не виконав своїх обіцянок.

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