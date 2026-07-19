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В Киеве возле станции метро «Лукьяновская» обустраивают временный наземный пешеходный переход

21:42, 19 июля 2026 200
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Временный переход обустраивают неподалеку от остановки общественного транспорта.
В Киеве возле станции метро «Лукьяновская» обустраивают временный наземный пешеходный переход
Фото: unian.ua
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Киевская городская государственная администрация сообщила, что из-за повреждения подземного пешеходного перехода возле станции метро «Лукьяновская» вследствие вражеского обстрела для организации безопасного передвижения пешеходов обустраивают временный наземный пешеходный переход. 

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«На первом этапе он будет работать как нерегулируемый.

Установка временного светофорного объекта требует дополнительного времени из-за монтажа консолей и подключения электропитания. 

В настоящее время продолжаются подготовительные работы», — говорится в заявлении.

В КГГА добавили, что после согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции в городе Киеве нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки 5.38 «Пешеходный переход».

После завершения работ по монтажу консолей и подключению электропитания временный переход станет регулируемым.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что временный переход обустраивают неподалеку от остановки общественного транспорта.

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Киев КГГА

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