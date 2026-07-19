В Киеве возле станции метро «Лукьяновская» обустраивают временный наземный пешеходный переход

Временный переход обустраивают неподалеку от остановки общественного транспорта.

Фото: unian.ua

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Киевская городская государственная администрация сообщила, что из-за повреждения подземного пешеходного перехода возле станции метро «Лукьяновская» вследствие вражеского обстрела для организации безопасного передвижения пешеходов обустраивают временный наземный пешеходный переход.

«На первом этапе он будет работать как нерегулируемый.

Установка временного светофорного объекта требует дополнительного времени из-за монтажа консолей и подключения электропитания.

В настоящее время продолжаются подготовительные работы», — говорится в заявлении.

В КГГА добавили, что после согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции в городе Киеве нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки 5.38 «Пешеходный переход».

После завершения работ по монтажу консолей и подключению электропитания временный переход станет регулируемым.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что временный переход обустраивают неподалеку от остановки общественного транспорта.

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