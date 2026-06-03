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В Киеве нашли новые торговые площади для предпринимателей, пострадавших от удара по Лукьяновке

16:30, 3 июня 2026
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На призыв города отозвались представители 23 ТРЦ и Житний рынок.
В Киеве нашли новые торговые площади для предпринимателей, пострадавших от удара по Лукьяновке
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В Киеве госадминистрация договорилась с торгово-развлекательными центрами столицы о поддержке предпринимателей, пострадавших в результате российского удара 24 мая по торговым объектам возле станции метро «Лукьяновская», в частности по ТРЦ «Квадрат».

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Как сообщили в КГГА, на призыв города откликнулись представители 23 ведущих ТРЦ Киева. Они заявили о готовности предоставить предпринимателям свободные торговые площади для продолжения работы.

Кроме предоставления помещений, с администрациями торговых центров обсудили возможность введения льготных условий аренды. Условия поддержки будут определяться индивидуально для каждого предпринимателя.

К инициативе также присоединился Житний рынок. Администрация рынка сообщила о готовности предоставить льготные торговые места предпринимателям, которые ранее работали на Лукьяновском рынке. По информации рынка, свободных мест достаточно для всех желающих.

Подробную информацию предприниматели могут получить в отделе торговли и быта Управления торговли и быта.

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ГСЧС Киев КГГА война ТЦК обстрел

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