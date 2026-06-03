Юлия Свириденко сообщила о завершении ремонтных работ на основных автодорогах Украины

На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о завершении ремонтных работ на основных автодорогах после зимы.

«На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций», — сказала она.

Глава правительства отметила, что отремонтировано 14 млн м² дорожного покрытия — это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения.

«Восстановление надлежащего состояния дорог — это прежде всего вопрос безопасности людей, бесперебойного движения грузов для Сил обороны и стабильной работы экономики.

В дальнейшем усилия по восстановлению дорожной инфраструктуры будут сосредоточены на прифронтовых регионах, в частности на автодорогах, имеющих критическое значение для военной логистики и эвакуации», — добавила Юлия Свириденко.

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