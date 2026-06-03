Юлія Свириденко повідомила про завершення ремонтних робіт на основних автошляхах України

На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій.

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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про завершення ремонтних робіт на основних автошляхах після зими.

«На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій», - сказала вона.

Очільниця уряду зазначила, що відремонтовано 14 млн м² дорожнього полотна — це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення.

«Відновлення належного стану доріг — це насамперед питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для Сил оборони та стабільної роботи економіки.

Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації», - додала Юлія Свириденко.

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