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Юлія Свириденко повідомила про завершення ремонтних робіт на основних автошляхах України

16:19, 3 червня 2026
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На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій.
Юлія Свириденко повідомила про завершення ремонтних робіт на основних автошляхах України
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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про завершення ремонтних робіт на основних автошляхах після зими.

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«На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій», - сказала вона.

Очільниця уряду зазначила, що відремонтовано 14 млн м² дорожнього полотна — це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення.

«Відновлення належного стану доріг — це насамперед питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для Сил оборони та стабільної роботи економіки.

Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації», - додала Юлія Свириденко.

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Юлія Свириденко

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