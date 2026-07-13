Кондиціонер у спеку може значно збільшити рахунки за світло: скільки коштує година охолодження

Найбільш економним варіантом є тримати прохолодну температуру в квартирі, а не охолоджувати помешкання, яке вже прогрілося.

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У спекотну пору року кондиціонери допомагають українцям охолоджувати житло, однак їхня робота збільшує споживання електроенергії та впливає на суми у платіжках.

Як пояснюють експерти, якщо прилад споживає 0,5 кВт/год, то одна година роботи коштує 2,16 гривні. За 8 годин використання доведеться заплатити 17,28 гривні, а за місяць роботи по 8 годин щодня — 518,4 гривні. Якщо кондиціонер працюватиме цілодобово протягом місяця, витрати становитимуть 1296 гривень.

Для потужнішого кондиціонера зі споживанням 0,8 кВт/год вартість однієї години роботи становить 3,45 гривні. За 8 годин це 27,65 гривні, за місяць використання по 8 годин на день — 829,44 гривні, а за цілодобову роботу протягом місяця з урахуванням нічного тарифу — 2073,6 гривні.

Кондиціонер, який споживає 1 кВт/год, коштуватиме ще дорожче. Одна година його роботи обійдеться у 4,32 гривні, 8 годин — у 34,56 гривні, а місяць використання по 8 годин на день — у 1036,8 гривні. При цілодобовій роботі витрати можуть сягнути 2592 гривень.

Також зазначається, що багато українців неправильно користуються кондиціонерами. Поширена помилка — вмикати прилад лише тоді, коли квартира вже сильно перегріта. Через часті вимикання та повторні запуски компресор працює на повну потужність. Краще підтримувати температуру в приміщенні на рівні 24–26 градусів, а не охолоджувати житло після того, як воно прогрілося до 30 градусів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у деяких країнах Європи передбачена відповідальність за стікання конденсату з кондиціонерів на тротуари, фасади будівель чи перехожих. Водночас в Україні також планували встановити штрафи за такі порушення.