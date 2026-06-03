Понад 160 тисяч родин з дітьми з інвалідністю можуть отримати нові соціальні гарантії: які зміни готують

В Україні готують новий механізм державної підтримки дітей з інвалідністю, який передбачає рівний доступ до соціальних послуг по всій країні.

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Понад 160 тисяч українських сімей, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати гарантовану державну підтримку та нові можливості для соціалізації. Народні депутати та профільні міністерства узгоджують фінальну модель фінансування соціальних послуг для таких родин у межах законопроєкту №14191, який має на меті запровадити єдиний європейський стандарт соціальних послуг для родин, що виховують дітей з інвалідністю.

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики наголошують, що держава має гарантувати єдиний стандарт соціальних послуг для всіх дітей з інвалідністю незалежно від місця проживання. Йдеться, зокрема, про раннє втручання, послуги асистента дитини та її супровід у навчальних закладах.

Під час підготовки законопроєкту до другого читання тривають дискусії з Кабінетом Міністрів щодо моделі фінансування таких послуг. Зокрема, Міністерство фінансів звертає увагу на європейську практику, відповідно до якої подібні послуги часто фінансуються з місцевих бюджетів. Водночас у комітеті наголошують, що в українських реаліях фінансова спроможність громад суттєво відрізняється.

У комітеті зазначають, що окремі великі міста вже зараз могли б профінансувати потреби таких сімей за рахунок місцевих бюджетів. Однак у невеликих громадах через дефіцит коштів це часто є неможливим. У результаті виникає нерівність, коли в одних громадах діти отримують необхідну допомогу, а в інших відповідні послуги залишаються лише на папері.

На думку членів комітету, таку нерівність необхідно усунути шляхом державного фінансування. Саме це дозволить забезпечити рівний доступ усіх дітей з інвалідністю до необхідних соціальних послуг незалежно від місця проживання. При цьому механізми взаєморозрахунків та компенсацій між державним і місцевими бюджетами мають бути врегульовані на рівні профільних відомств.

Ще одним дискусійним питанням у процесі підготовки законопроєкту залишається контроль за використанням бюджетних коштів. У комітеті переконані, що соціальна допомога має надаватися без зайвих бюрократичних бар’єрів та додаткових виїзних перевірок, які часто стають психологічно складними для батьків дітей з інвалідністю.

Водночас там визнають, що окремі випадки неефективного використання коштів можуть траплятися. Проте наголошується, що йдеться про сім’ї, які об’єктивно потребують фінансової та соціальної підтримки, тому допомога має надаватися з повагою до їхньої праці та життєвих обставин, без надмірного бюрократичного тиску.

Окрему увагу в законопроєкті приділено зміні підходу до державної підтримки таких родин. Йдеться про створення умов, за яких батьки, зокрема матері дітей з інвалідністю, зможуть поєднувати догляд за дитиною з професійною діяльністю та не втрачати права на відповідні виплати й соціальні послуги.

Також ініціатива спрямована на розвиток сімейних форм виховання та підтримки дітей з інвалідністю. Передбачається створення таких умов, за яких діти зможуть виховуватися у родинах, а не в інтернатних закладах, а їхні батьки матимуть можливість вести повноцінне життя та залишатися економічно активними.

Наразі триває узгодження позицій парламентарів та профільних міністерств для винесення законопроєкту №14191 до сесійної зали Верховної Ради для остаточного голосування.

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