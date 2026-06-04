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Малайзія заборонила дітям до 16 років реєструватися в соцмережах — платформи запровадять перевірку віку

00:06, 4 червня 2026
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У країні вводять нові правила для Facebook, Instagram, TikTok та YouTube; порушникам загрожують штрафи до 2,5 млн доларів.
Малайзія заборонила дітям до 16 років реєструватися в соцмережах — платформи запровадять перевірку віку
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Малайзія почала впроваджувати регулювання, які забороняють мільйонам користувачів віком до 16 років створювати акаунти в соціальних мережах. Країна приєдналася до міжнародних ініціатив із посилення онлайн-безпеки дітей, повідомляє Associated Press.

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Нові вимоги стосуються платформ із щонайменше 8 мільйонами користувачів у Малайзії, зокрема Facebook, Instagram, TikTok та YouTube. Вони зобов’язані впровадити системи перевірки віку та блокувати реєстрацію користувачів, які не досягли 16 років.

Комісія з питань зв’язку та мультимедіа Малайзії повідомила, що перевірка віку для вже існуючих акаунтів буде запроваджена протягом наступних шести місяців. Користувачам, яких визначать як таких, що не досягли 16 років, дадуть місяць для завантаження або перенесення даних, зокрема фото та відео, після чого можуть бути застосовані обмеження або інші заходи.

За невиконання вимог компаніям загрожують штрафи до 10 мільйонів ринггітів (близько 2,5 мільйона доларів). При цьому батьків не каратимуть, навіть якщо діти обійдуть заборону.

Уряд пояснює запровадження правил необхідністю захисту дітей від шкідливого контенту, кібербулінгу та механізмів платформ, які стимулюють надмірне використання соцмереж.

Подібні обмеження вже запроваджені або розглядаються в низці країн, серед яких Австралія, Бразилія, Індонезія, Велика Британія, Франція, Іспанія, Данія, Таїланд і Південна Корея.

Регулятор Малайзії наголосив, що нові правила не спрямовані на обмеження доступу дітей до цифрових технологій загалом, але вимагають від платформ посилення безпеки, контролю за неповнолітніми акаунтами та протидії шкідливому контенту.

Водночас технологічні компанії поки не представили чіткого плану виконання цих вимог.

Директорка з питань державної політики Meta у Південно-Східній Азії Клара Кох застерегла, що така заборона може мати зворотний ефект і підштовхнути підлітків до менш контрольованих і потенційно небезпечних онлайн-ресурсів.

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