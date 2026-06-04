Малайзия запретила детям до 16 лет регистрироваться в социальных сетях — платформы введут проверку возраста

В стране вводятся новые правила для Facebook, Instagram, TikTok и YouTube; нарушителям грозят штрафы до 2,5 млн долларов.

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Малайзия начала внедрять правила, запрещающие миллионам пользователей в возрасте до 16 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Страна присоединилась к международным инициативам по усилению онлайн-безопасности детей, сообщает Associated Press.

Новые требования касаются платформ с не менее 8 миллионами пользователей в Малайзии, в частности Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Они обязаны внедрить системы проверки возраста и блокировать регистрацию пользователей, не достигших 16 лет.

Комиссия по вопросам связи и мультимедиа Малайзии сообщила, что проверка возраста для уже существующих аккаунтов будет введена в течение следующих шести месяцев. Пользователям, которых определят как не достигших 16 лет, дадут месяц для загрузки или переноса данных, в частности фото и видео, после чего могут быть применены ограничения или другие меры.

За невыполнение требований компаниям грозят штрафы до 10 миллионов ринггитов (около 2,5 миллиона долларов). При этом родителей наказывать не будут, даже если дети обойдут запрет.

Правительство объясняет введение правил необходимостью защиты детей от вредного контента, кибербуллинга и механизмов платформ, которые стимулируют чрезмерное использование соцсетей.

Подобные ограничения уже введены или рассматриваются в ряде стран, среди которых Австралия, Бразилия, Индонезия, Великобритания, Франция, Испания, Дания, Таиланд и Южная Корея.

Регулятор Малайзии подчеркнул, что новые правила не направлены на ограничение доступа детей к цифровым технологиям в целом, но требуют от платформ усиления безопасности, контроля за аккаунтами несовершеннолетних и противодействия вредному контенту.

В то же время технологические компании пока не представили четкого плана выполнения этих требований.

Директор по вопросам государственной политики Meta в Юго-Восточной Азии Клара Кох предупредила, что такой запрет может иметь обратный эффект и подтолкнуть подростков к менее контролируемым и потенциально опасным онлайн-ресурсам.

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