Переплата пенсии в июле: кого ПФУ обяжет вернуть полученные средства

Пенсионный фонд назвал обстоятельства, при которых пенсионерам придется вернуть переплату пенсии, если они не сообщат об изменениях в своем статусе.

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Пенсионный фонд призвал пенсионеров своевременно сообщать обо всех изменениях, которые могут повлиять на размер пенсионных выплат. Если этого не сделать, может возникнуть переплата, которую впоследствии придется вернуть, а в отдельных случаях — даже по решению суда.

Размер пенсии определяется с учетом индивидуальных обстоятельств каждого получателя. Если пенсионер не сообщает об изменениях, Пенсионный фонд может продолжать выплачивать средства в большем размере, чем предусмотрено законодательством.

Вместе с тем ПФУ регулярно сверяет информацию с другими государственными реестрами, поэтому изменения в статусе пенсионера рано или поздно будут выявлены. В таком случае излишне выплаченные средства подлежат возврату.

Если пенсионер откажется вернуть их добровольно, Пенсионный фонд вправе обратиться в суд для их взыскания.

О каких изменениях необходимо сообщать

На размер пенсии могут влиять различные жизненные обстоятельства. В частности:

официальное трудоустройство или государственная регистрация физического лица – предпринимателя, вследствие чего прекращается выплата отдельных доплат и надбавок, предусмотренных для неработающих пенсионеров;

увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности, что может восстановить право на соответствующие доплаты;

повторное трудоустройство по специальности для лиц, получающих пенсию за выслугу лет. В таком случае выплата такой пенсии прекращается;

изменение места жительства, если оно влияет на право получения региональных надбавок, в частности для жителей горных территорий или зон радиоактивного загрязнения;

приобретение или утрата льготного статуса, например статуса ветерана войны, что влияет на порядок начисления пенсионных выплат;

прекращение обстоятельств, дававших право на отдельные виды пенсий или доплат. В частности, надбавка на содержание несовершеннолетнего ребенка прекращается после трудоустройства пенсионера, а пенсия в связи с потерей кормильца для ребенка может быть отменена после окончания обучения или перевода с дневной формы обучения на заочную.

Кроме того, переплата может возникнуть не только по вине пенсионера. Такие ситуации возможны и в случаях, когда работодатель предоставляет в Пенсионный фонд недостоверные сведения о страховом стаже или заработной плате работника.

Как избежать переплаты

В ПФУ подчеркивают, что законодательство обязывает вернуть все средства, выплаченные без законных оснований вследствие сокрытия информации или предоставления недостоверных данных. Возврат может быть добровольным, а при отказе средства будут взысканы в судебном порядке.

Сообщить Пенсионному фонду об изменениях необходимо не позднее чем через 10 дней после их возникновения.

Это можно сделать двумя способами:

лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

подать соответствующее заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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