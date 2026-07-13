Переплата пенсии в июле: кого ПФУ обяжет вернуть полученные средства
Пенсионный фонд призвал пенсионеров своевременно сообщать обо всех изменениях, которые могут повлиять на размер пенсионных выплат. Если этого не сделать, может возникнуть переплата, которую впоследствии придется вернуть, а в отдельных случаях — даже по решению суда.
Размер пенсии определяется с учетом индивидуальных обстоятельств каждого получателя. Если пенсионер не сообщает об изменениях, Пенсионный фонд может продолжать выплачивать средства в большем размере, чем предусмотрено законодательством.
Вместе с тем ПФУ регулярно сверяет информацию с другими государственными реестрами, поэтому изменения в статусе пенсионера рано или поздно будут выявлены. В таком случае излишне выплаченные средства подлежат возврату.
Если пенсионер откажется вернуть их добровольно, Пенсионный фонд вправе обратиться в суд для их взыскания.
О каких изменениях необходимо сообщать
На размер пенсии могут влиять различные жизненные обстоятельства. В частности:
- официальное трудоустройство или государственная регистрация физического лица – предпринимателя, вследствие чего прекращается выплата отдельных доплат и надбавок, предусмотренных для неработающих пенсионеров;
- увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности, что может восстановить право на соответствующие доплаты;
- повторное трудоустройство по специальности для лиц, получающих пенсию за выслугу лет. В таком случае выплата такой пенсии прекращается;
- изменение места жительства, если оно влияет на право получения региональных надбавок, в частности для жителей горных территорий или зон радиоактивного загрязнения;
- приобретение или утрата льготного статуса, например статуса ветерана войны, что влияет на порядок начисления пенсионных выплат;
- прекращение обстоятельств, дававших право на отдельные виды пенсий или доплат. В частности, надбавка на содержание несовершеннолетнего ребенка прекращается после трудоустройства пенсионера, а пенсия в связи с потерей кормильца для ребенка может быть отменена после окончания обучения или перевода с дневной формы обучения на заочную.
Кроме того, переплата может возникнуть не только по вине пенсионера. Такие ситуации возможны и в случаях, когда работодатель предоставляет в Пенсионный фонд недостоверные сведения о страховом стаже или заработной плате работника.
Как избежать переплаты
В ПФУ подчеркивают, что законодательство обязывает вернуть все средства, выплаченные без законных оснований вследствие сокрытия информации или предоставления недостоверных данных. Возврат может быть добровольным, а при отказе средства будут взысканы в судебном порядке.
Сообщить Пенсионному фонду об изменениях необходимо не позднее чем через 10 дней после их возникновения.
Это можно сделать двумя способами:
- лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- подать соответствующее заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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