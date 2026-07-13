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15 лет лишения свободы с конфискацией имущества: ВАКС признал экс-нардепа виновным в госизмене

15:55, 13 июля 2026
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ВАКС объявил приговор бывшему народному депутату.
15 лет лишения свободы с конфискацией имущества: ВАКС признал экс-нардепа виновным в госизмене
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В понедельник, 13 июля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым признала виновным бывшего народного депутата Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена по предварительному сговору группой лиц), ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК Украины. Об этом сообщил ВАКС.

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Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

«Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда», — добавили в ВАКС.

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суд ВАКС

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