С какого дня исчисляется трехмесячный срок обращения в суд в спорах о выплатах после увольнения со службы — ответ ВС

ВС отметил, что по делам о выплате всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, иск может быть подан в течение трех месяцев со дня получения письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении.

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В споре, касающемся выплаты всех сумм, причитающихся лицу при увольнении, течение трехмесячного срока обращения в суд, определенного ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины, начинается со дня получения работником письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении. Вместе с тем отсутствие в таком документе полной информации о механизме начисления отдельных составляющих денежного обеспечения не означает, что течение этого срока не ограничено временем и начинается только после получения ответа на адвокатский запрос или другой информационный запрос. Лицо должно действовать добросовестно и активно реализовывать свое право на судебную защиту, а время, необходимое для получения дополнительной информации, включается в общий трехмесячный срок обращения в суд.

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Истец, уволенный со службы гражданской защиты, обратился в суд с иском о признании противоправным бездействия аварийно-спасательного отряда ГСЧС относительно неначисления и невыплаты денежного обеспечения в надлежащем размере, а также о его перерасчете за период с 1 января 2020 года по 19 мая 2023 года. Истец указывал, что о применении неправильного механизма расчета денежного обеспечения он узнал только после получения ответа на адвокатский запрос, а поэтому считал, что именно с этого момента должен исчисляться трехмесячный срок обращения в суд.

Суд первой инстанции оставил без рассмотрения иск в части требований за период с 19 июля 2022 года по 19 мая 2023 года из-за пропуска истцом срока обращения в суд. Апелляционный суд согласился с таким выводом.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

ВС отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины по делам о выплате всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, иск может быть подан в течение трех месяцев со дня получения письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении.

Суд обратил внимание, что в постановлении судебной палаты Кассационного административного суда от 21 марта 2025 года по делу № 460/21394/23 был сформирован единый подход к применению ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины. Согласно этой правовой позиции начало течения срока обращения в суд связывается с моментом, когда лицо получило достоверную и документально подтвержденную информацию об объеме и характере выплаченных сумм.

Вместе с тем ВС подчеркнул, что эта правовая позиция не может толковаться расширительно. Если после получения письменного уведомления о проведенном расчете лицо считает, что ему необходимы дополнительные сведения для оценки правильности начислений, оно должно своевременно принять меры для их получения. Предыдущая судебная практика не предоставляет лицу право в течение неограниченного времени не совершать никаких действий, а затем, после направления информационного запроса, фактически начинать новый трехмесячный срок обращения в суд.

Верховный Суд детально проанализировал правовую природу денежного аттестата, сославшись на Инструкцию, утвержденную приказом МВД Украины от 20 июля 2018 года № 623, и отметил, что этот документ является письменным уведомлением о суммах, начисленных и выплаченных лицу при увольнении, в понимании ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины. Вместе с тем нормативное регулирование не предусматривает обязанности включать в денежный аттестат детальный расчет всех составляющих денежного обеспечения или информацию о примененном механизме их исчисления.

Развивая собственную практику, ВС сформулировал важный вывод: трехмесячный срок обращения в суд охватывает период со дня получения денежного аттестата до совершения лицом юридически значимых действий, направленных на получение необходимой информации, таких как обращение с запросом, и получение ответа на него. Иными словами, в ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины законодатель определил срок в три месяца, в течение которого уволенное лицо имеет право принять меры по получению необходимой информации, связанной с оплатой труда, и при необходимости обратиться в суд.

В этом деле суды установили, что истец получил денежный аттестат 4 марта 2025 года, однако обратился с запросом о предоставлении дополнительной информации только спустя более пяти месяцев, не указав никаких объективных причин такой длительной задержки. При таких обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о пропуске срока обращения в суд и отсутствии уважительных причин для его восстановления.

С постановлением КАС ВС от 25 июня 2026 года по делу № 520/25416/25 (производство № К/990/2712/26) можно ознакомиться по ссылке.

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