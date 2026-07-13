ВККС сообщила результаты спецпроверки 93 кандидатов на должности судей в местных админсудах
На заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей установлены результаты специальной проверки 93 кандидатов на должности судей в местных административных судах в рамках отбора, объявленного Комиссией 11 декабря 2024 года.
ВККС напомнила, что 1 апреля 2026 года Комиссия утвердила общие результаты квалификационного экзамена по специализации местного административного суда, сданного кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые выразили намерение быть переведенными в другие местные суды. 263 кандидата на должность судьи местного административного суда, которые получили проходной балл квалификационного экзамена, были допущены к специальной проверке.
По результатам специальной проверки Комиссией не получена информация, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда относительно:
Андрейка Александра Александровича;
Артемчук Дарьи Владимировны;
Афанасенко Екатерины Владимировны;
Бовкуна Владислава Игоревича;
Богодущенко Людмилы Александровны;
Боднарука Юрия Владимировича;
Бондарь Анны Валерьевны;
Бондаря Алексея Владимировича;
Бурки Александра Владимировича;
Волошин Иванны Петровны;
Гаподченка Евгения Юрьевича;
Гладий Виктории Владимировны;
Гонтар Полины Анатольевны;
Грабик Елены Анатольевны;
Демидова Андрея Сергеевича;
Дзиковского Максима Романовича;
Дидковского Антона Анатольевича;
Дмитришина Ивана Михайловича;
Дмитриевой Виолетты Владимировны;
Жарковой Татьяны Олеговны;
Захарец Ирины Анатольевны;
Золотаревой Ирины Ивановны;
Игнатенко Сергея Сергеевича;
Иленко Виктора Валентиновича;
Ильчука Богдана Валентиновича;
Иценко Марины Владимировны;
Калниша Дмитрия Олеговича;
Ковальской Ирины Владимировны;
Ковальчук Алины Валерьевны;
Колонюк Юлии Игоревны;
Компаниец Анастасии Викторовны;
Курячего Сергея Петровича;
Макушинского Максима Ивановича;
Манаева Максима Владимировича;
Масника Ивана Ростиславовича;
Михальской Марии Романовны;
Надточей Татьяны Александровны;
Николенко Галины Михайловны;
Новикова Виталия Сергеевича;
Оксюты Александра Григорьевича;
Олексиенко Марьяны Игоревны;
Павлишеевской Юлии Романовны;
Подсядло Роксоланы Петровны;
Поповой Алины Олеговны;
Потип Елены Николаевны;
Притулы Владислава Игоревича;
Прудиус Натальи Леонидовны;
Ремпеля Андрея Владимировича;
Саловой Ирины Александровны;
Симаченко Анастасии Александровны;
Сологуб Дарины Яковлевны;
Сушка Игоря Васильевича;
Таркаевой Александры Сергеевны;
Трайдук Светланы Владимировны;
Уткина Александра Олеговича;
Федоренко Александра Юрьевича;
Хамходеры Олега Петровича;
Хмелевского Алексея Николаевича;
Хомич Ирины Владимировны;
Цыганенко Андрея Андреевича;
Цыганчук Инны Игоревны;
Чернецкого Руслана Витальевича;
Черныша Вячеслава Витальевича;
Щеголихина Дениса Николаевича;
Якименко Александра Владимировича;
Яковлевой Анастасии Александровны;
Яремко Павла Олеговича.
Учесть во время собеседований с победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов информацию, полученную по результатам специальной проверки, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда относительно:
Алексеевой Виктории Олеговны;
Алийник Любови Юрьевны;
Алешиной Анны Андреевны;
Андрияша Андрея Михайловича;
Боднар Натальи Анатольевны;
Василько Анастасии Васильевны;
Вишняковой Наталии Васильевны;
Гирник Оксаны Олеговны;
Гуминской Людмилы Николаевны;
Жуковского Дмитрия Евгеньевича;
Зощака Вадима Владимировича;
Кочковой Анны Викторовны;
Кулижкина Андрея Васильевича;
Лисинчука Александра Александровича;
Петринца Богдана Романовича;
Плескача Вячеслава Юрьевича;
Поплавского Андрея Анатольевича;
Поповича Ильи Васильевича;
Прохорова Александра Александровича;
Самойленко Марины Андреевны;
Спириной Елены Сергеевны;
Чижмар Ирины Мироновны;
Човган Ольги Олеговны;
Штогрин Лилии Валерьевны.
Признать такими, которые не соответствуют требованиям к кандидату на должность судьи местного суда, и прекратить участие в отборе Настасийчука Александра Васильевича и Тура Тараса Орестовича.
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