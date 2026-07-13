ВККС сообщила результаты спецпроверки 93 кандидатов на должности судей в местных админсудах

По результатам специальной проверки Комиссией не получена информация, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда относительно 67 лиц.

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На заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей установлены результаты специальной проверки 93 кандидатов на должности судей в местных административных судах в рамках отбора, объявленного Комиссией 11 декабря 2024 года.

ВККС напомнила, что 1 апреля 2026 года Комиссия утвердила общие результаты квалификационного экзамена по специализации местного административного суда, сданного кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые выразили намерение быть переведенными в другие местные суды. 263 кандидата на должность судьи местного административного суда, которые получили проходной балл квалификационного экзамена, были допущены к специальной проверке.

По результатам специальной проверки Комиссией не получена информация, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда относительно:

Андрейка Александра Александровича;

Артемчук Дарьи Владимировны;

Афанасенко Екатерины Владимировны;

Бовкуна Владислава Игоревича;

Богодущенко Людмилы Александровны;

Боднарука Юрия Владимировича;

Бондарь Анны Валерьевны;

Бондаря Алексея Владимировича;

Бурки Александра Владимировича;

Волошин Иванны Петровны;

Гаподченка Евгения Юрьевича;

Гладий Виктории Владимировны;

Гонтар Полины Анатольевны;

Грабик Елены Анатольевны;

Демидова Андрея Сергеевича;

Дзиковского Максима Романовича;

Дидковского Антона Анатольевича;

Дмитришина Ивана Михайловича;

Дмитриевой Виолетты Владимировны;

Жарковой Татьяны Олеговны;

Захарец Ирины Анатольевны;

Золотаревой Ирины Ивановны;

Игнатенко Сергея Сергеевича;

Иленко Виктора Валентиновича;

Ильчука Богдана Валентиновича;

Иценко Марины Владимировны;

Калниша Дмитрия Олеговича;

Ковальской Ирины Владимировны;

Ковальчук Алины Валерьевны;

Колонюк Юлии Игоревны;

Компаниец Анастасии Викторовны;

Курячего Сергея Петровича;

Макушинского Максима Ивановича;

Манаева Максима Владимировича;

Масника Ивана Ростиславовича;

Михальской Марии Романовны;

Надточей Татьяны Александровны;

Николенко Галины Михайловны;

Новикова Виталия Сергеевича;

Оксюты Александра Григорьевича;

Олексиенко Марьяны Игоревны;

Павлишеевской Юлии Романовны;

Подсядло Роксоланы Петровны;

Поповой Алины Олеговны;

Потип Елены Николаевны;

Притулы Владислава Игоревича;

Прудиус Натальи Леонидовны;

Ремпеля Андрея Владимировича;

Саловой Ирины Александровны;

Симаченко Анастасии Александровны;

Сологуб Дарины Яковлевны;

Сушка Игоря Васильевича;

Таркаевой Александры Сергеевны;

Трайдук Светланы Владимировны;

Уткина Александра Олеговича;

Федоренко Александра Юрьевича;

Хамходеры Олега Петровича;

Хмелевского Алексея Николаевича;

Хомич Ирины Владимировны;

Цыганенко Андрея Андреевича;

Цыганчук Инны Игоревны;

Чернецкого Руслана Витальевича;

Черныша Вячеслава Витальевича;

Щеголихина Дениса Николаевича;

Якименко Александра Владимировича;

Яковлевой Анастасии Александровны;

Яремко Павла Олеговича.

Учесть во время собеседований с победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов информацию, полученную по результатам специальной проверки, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда относительно:

Алексеевой Виктории Олеговны;

Алийник Любови Юрьевны;

Алешиной Анны Андреевны;

Андрияша Андрея Михайловича;

Боднар Натальи Анатольевны;

Василько Анастасии Васильевны;

Вишняковой Наталии Васильевны;

Гирник Оксаны Олеговны;

Гуминской Людмилы Николаевны;

Жуковского Дмитрия Евгеньевича;

Зощака Вадима Владимировича;

Кочковой Анны Викторовны;

Кулижкина Андрея Васильевича;

Лисинчука Александра Александровича;

Петринца Богдана Романовича;

Плескача Вячеслава Юрьевича;

Поплавского Андрея Анатольевича;

Поповича Ильи Васильевича;

Прохорова Александра Александровича;

Самойленко Марины Андреевны;

Спириной Елены Сергеевны;

Чижмар Ирины Мироновны;

Човган Ольги Олеговны;

Штогрин Лилии Валерьевны.

Признать такими, которые не соответствуют требованиям к кандидату на должность судьи местного суда, и прекратить участие в отборе Настасийчука Александра Васильевича и Тура Тараса Орестовича.

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