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Поселок Авангард в Одесской области может стать городом: Раде рекомендовали принять постановление

15:15, 13 июля 2026
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Профильный комитет Верховной Рады поддержал изменение статуса поселка Авангард в Одесском районе.
Поселок Авангард в Одесской области может стать городом: Раде рекомендовали принять постановление
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления №15375, который предусматривает отнесение поселка Авангард Одесского района к категории городов.

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Во время заседания Комитета отмечалось, что Авангард является населенным пунктом с преимущественно компактной многоквартирной жилой застройкой. По состоянию на 10 июня 2026 года в поселке было зарегистрировано 10 206 жителей.

В Комитете также подчеркнули, что инициативу по изменению статуса населенного пункта поддержали жители Авангарда в ходе общественных обсуждений. Соответствующее представление Кабинет Министров внес в Верховную Раду на основании обращения Авангардовского поселкового совета.

В случае принятия постановления парламентом Авангард официально получит статус города в соответствии с Законом Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины».

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления №15375 в целом.

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Верховная Рада Украины правительство постановление

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