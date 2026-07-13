Селище Авангард на Одещині може стати містом: Раді рекомендували ухвалити постанову

Профільний комітет Верховної Ради підтримав зміну статусу селища Авангард в Одеському районі.

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт постанови №15375, який передбачає віднесення селища Авангард Одеського району до категорії міст.

Під час засідання Комітету зазначалося, що Авангард є населеним пунктом із переважно компактною багатоквартирною житловою забудовою. Станом на 10 червня 2026 року в селищі було зареєстровано 10 206 жителів.

У Комітеті також наголосили, що ініціативу щодо зміни статусу населеного пункту підтримали мешканці Авангарда під час громадських обговорень. Відповідне подання Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради на підставі звернення Авангардівської селищної ради.

У разі ухвалення постанови парламентом Авангард офіційно набуде статусу міста відповідно до Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України».

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт постанови №15375 в цілому.

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