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Телефони в українських школах вирішили не забороняти повністю: дві головні причини

14:03, 13 липня 2026
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Повністю відмовлятися від телефонів у школах не планують, адже вони можуть допомогти дітям у небезпечних ситуаціях.
Телефони в українських школах вирішили не забороняти повністю: дві головні причини
Ілюстративне фото, джерело - magnific.com
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Питання використання мобільних телефонів та інших гаджетів у школах поки не отримало остаточного законодавчого врегулювання. Попри те, що народні депутати підтримують необхідність контролю за використанням цифрових пристроїв під час уроків, вони наголошують: нові правила мають не лише допомагати навчанню, а й враховувати безпекові ризики воєнного часу та права дітей. Від Міністерства освіти і науки очікують комплексних рішень, які дозволять знайти баланс між дисципліною, безпекою та сучасними потребами учнів.

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Чому закон про телефони у школах поки не ухвалили

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянув законопроєкт, який пропонує заборонити використання гаджетів під час навчального процесу в школах, за винятком випадків, коли вони потрібні для навчальної або медичної мети.

За результатами розгляду документ направили на доопрацювання. Крім того, Міністерству освіти і науки доручили напрацювати комплексні рішення, які дозволять врегулювати використання мобільних пристроїв під час уроків таким чином, щоб вони не відволікали учнів і не знижували ефективність навчання.

Тема використання гаджетів у школах стала однією з найбільш резонансних в освітній сфері. На думку парламентарів, проблема дійсно існує, адже діти нерідко відволікаються на телефони та інші цифрові пристрої, що негативно впливає на навчальний процес і рівень засвоєння знань. Саме тому використання гаджетів під час уроків має бути контрольованим, однак модель такого регулювання ще потребує додаткового опрацювання.

Якими можуть бути нові правила для учнів

У парламенті вважають, що на законодавчому рівні доцільно встановити обмеження на використання гаджетів під час уроків, залишивши винятки лише для освітніх або медичних потреб.

Водночас наголошується, що під час підготовки остаточних правил необхідно врахувати реалії воєнного часу. Через безпекові ризики мобільні телефони мають залишатися поруч із дітьми, адже можуть бути необхідними для оперативного зв'язку з батьками або в інших надзвичайних ситуаціях.

Крім того, телефон може використовуватися для фіксації можливих порушень прав дитини чи випадків булінгу. Саме тому, на думку парламентарів, проблему необхідно вирішувати комплексно, щоб використання гаджетів під час освітнього процесу було безпечним і сприяло навчанню, а не відволікало від нього.

Що вже вирішив парламент і чому питання повернули на доопрацювання

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій уже розглянув законопроєкт №15105 «Про внесення змін до статті 53 Закону України "Про освіту" щодо зобов'язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смартгодинники за винятком освітніх та/або медичних потреб».

Документ пропонував законодавчо закріпити обов'язок для учнів не користуватися під час уроків телефонами, планшетами та смартгодинниками, якщо це не пов'язано з освітніми чи медичними потребами.

Після обговорення члени комітету одностайно рекомендували Верховній Раді повернути законопроєкт автору на доопрацювання. Одночасно Міністерству освіти і науки рекомендували спільно із заінтересованими сторонами напрацювати комплексний механізм використання цифрових пристроїв у школах.

Наразі закон не містить прямої заборони на використання учнями мобільних телефонів під час навчального процесу. Водночас заклади освіти можуть встановлювати власні правила користування гаджетами в межах автономії, передбаченої Законом України «Про освіту».

Під час обговорення законопроєкту також зверталася увага на те, що повна заборона має враховувати питання безпеки дітей в умовах війни, а також можливість використання мобільних телефонів для фіксації випадків булінгу чи інших порушень прав учасників освітнього процесу. Саме необхідність збалансувати інтереси навчання, права дітей та безпекові виклики стала однією з причин, через які законопроєкт вирішили доопрацювати, а від Міністерства освіти і науки очікують комплексних пропозицій.

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