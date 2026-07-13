ТЦК пропонують скоротити на 50%, а частину працівників — направити до бойових підрозділів

Також пропонують передати службові автомобілі на фронт, запровадити ротацію військових і посилити контроль за роботою ТЦК.

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Ефективність роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, використання державних ресурсів і довіра громадян до системи мобілізації залишаються одними з найбільш обговорюваних питань під час повномасштабної війни. На цьому тлі з'явилася ініціатива, яка передбачає комплексне реформування ТЦК та СП — від скорочення штату та ротації військовослужбовців до передачі надлишкового службового транспорту на потреби фронту й посилення контролю за діяльністю центрів.

Зареєстровано петицію №41/010314-26еп, у якій Кабміну закликають розглянути питання реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також доручити Міноборони провести аналіз чисельності, функцій, кадрового складу та використання службового транспорту ТЦК та СП.

Чому пропонують реформувати ТЦК та СП

Автор вказує, що нині в суспільстві існує значна недовіра до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На думку автора, частина громадян сприймає їх не як прозорий і справедливий державний механізм мобілізації, а як закриту систему без достатнього контролю, ротації та персональної відповідальності.

Також у зверненні наголошується, що в умовах повномасштабної війни державні ресурси мають використовуватися максимально ефективно. Якщо в ТЦК та СП є надмірна кількість військовослужбовців, службового транспорту або інших ресурсів, вони, на думку автора, мають бути спрямовані насамперед на потреби Сил оборони України.

Які зміни щодо ТЦК та СП пропонують

У петиції пропонується:

провести повний аудит чисельності працівників ТЦК та СП, їхніх функцій, посад, стану здоров'я, військово-облікових спеціальностей та фактичного навантаження;

скоротити чисельність працівників ТЦК та СП щонайменше на 50% від штатної чисельності, залишивши лише критично необхідний персонал для ведення військового обліку, медичного супроводу, юридичного оформлення та соціальної підтримки;

запровадити обов'язкову ротацію військовослужбовців ТЦК та СП, які тривалий час перебувають у тилових структурах і не проходили службу в бойових або наближених до бойових умовах;

направити частину військовослужбовців із ТЦК та СП до бойових, навчальних, логістичних, ремонтних, медичних або допоміжних підрозділів Збройних сил України відповідно до стану здоров'я, віку, досвіду та військово-облікової спеціальності;

провести аудит службового транспорту ТЦК та СП і передати надлишкові автомобілі на потреби бойових підрозділів, евакуації, логістики, медицини та забезпечення фронту;

обмежити використання службового транспорту ТЦК та СП лише необхідними службовими завданнями;

посилити контроль за діяльністю ТЦК та СП через відеофіксацію спілкування з громадянами, відкриту процедуру розгляду скарг і персональну відповідальність за перевищення повноважень;

створити прозору систему кадрового відбору до ТЦК та СП, щоб у цих структурах працювали особи з належною репутацією, професійною підготовкою та повагою до громадян.

Яка мета ініціативи

Автор петиції зазначає, що її метою є не ліквідація системи мобілізації, а її реформування, підвищення ефективності, справедливості та довіри громадян до державних інституцій.

Також у зверненні наголошується, що сильна армія неможлива без прозорих правил, ефективного використання державних ресурсів і рівної відповідальності для всіх.

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