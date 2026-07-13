ТЦК предлагают сократить на 50%, а часть работников — направить в боевые подразделения

Также предлагают передать служебные автомобили на фронт, ввести ротацию военнослужащих и усилить контроль за работой ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эффективность работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, использование государственных ресурсов и доверие граждан к системе мобилизации остаются одними из наиболее обсуждаемых вопросов во время полномасштабной войны. На этом фоне появилась инициатива, предусматривающая комплексное реформирование ТЦК и СП — от сокращения штата и ротации военнослужащих до передачи избыточного служебного транспорта на нужды фронта и усиления контроля за деятельностью центров.

Зарегистрирована петиция №41/010314-26эп, в которой Кабмин призывают рассмотреть вопрос реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также поручить Минобороны провести анализ численности, функций, кадрового состава и использования служебного транспорта ТЦК и СП.

Почему предлагают реформировать ТЦК и СП

Автор указывает, что в настоящее время в обществе существует значительное недоверие к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По мнению автора, часть граждан воспринимает их не как прозрачный и справедливый государственный механизм мобилизации, а как закрытую систему без достаточного контроля, ротации и персональной ответственности.

Также в обращении подчеркивается, что в условиях полномасштабной войны государственные ресурсы должны использоваться максимально эффективно. Если в ТЦК и СП имеется избыточное количество военнослужащих, служебного транспорта или других ресурсов, они, по мнению автора, должны быть направлены прежде всего на нужды Сил обороны Украины.

Какие изменения относительно ТЦК и СП предлагают

В петиции предлагается:

провести полный аудит численности работников ТЦК и СП, их функций, должностей, состояния здоровья, военно-учетных специальностей и фактической нагрузки;

сократить численность работников ТЦК и СП не менее чем на 50% от штатной численности, оставив только критически необходимый персонал для ведения воинского учета, медицинского сопровождения, юридического оформления и социальной поддержки;

ввести обязательную ротацию военнослужащих ТЦК и СП, которые длительное время находятся в тыловых структурах и не проходили службу в боевых или приближенных к боевым условиях;

направить часть военнослужащих из ТЦК и СП в боевые, учебные, логистические, ремонтные, медицинские или вспомогательные подразделения Вооруженных сил Украины в соответствии с состоянием здоровья, возрастом, опытом и военно-учетной специальностью;

провести аудит служебного транспорта ТЦК и СП и передать избыточные автомобили на нужды боевых подразделений, эвакуации, логистики, медицины и обеспечения фронта;

ограничить использование служебного транспорта ТЦК и СП только необходимыми служебными задачами;

усилить контроль за деятельностью ТЦК и СП посредством видеофиксации общения с гражданами, открытой процедуры рассмотрения жалоб и персональной ответственности за превышение полномочий;

создать прозрачную систему кадрового отбора в ТЦК и СП, чтобы в этих структурах работали лица с надлежащей репутацией, профессиональной подготовкой и уважением к гражданам.

Какова цель инициативы

Автор петиции отмечает, что ее целью является не ликвидация системы мобилизации, а ее реформирование, повышение эффективности, справедливости и доверия граждан к государственным институтам.

Также в обращении подчеркивается, что сильная армия невозможна без прозрачных правил, эффективного использования государственных ресурсов и равной ответственности для всех.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.