Прямі договори на продаж деревини можуть скасувати: як хочуть змінити правила роботи ринку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується комплексно реформувати ринок деревини, скасувати практику прямих договорів купівлі-продажу, запровадити нові правила біржових торгів та зробити відкритими дані про продажі.

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В Україні пропонують комплексно змінити правила функціонування ринку необробленої деревини та деревини паливної. Законодавці пропонують запровадити нові механізми продажу деревини, підвищити прозорість торгів і посилити державний контроль за обігом лісових ресурсів.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону «Про ринок лісоматеріалів необроблених та деревини паливної» №15389, який має врегулювати відносини, пов'язані з обігом, купівлею-продажем та іншими операціями з деревиною.

Законопроєкт має зробити ринок деревини прозорішим

Як зазначають автори у пояснювальній записці, документ розроблено для комплексного врегулювання діяльності на ринку деревини, розвитку ринкових відносин у лісопромисловому комплексі та забезпечення підприємств, що займаються деревообробкою, сировиною на принципах добросовісної конкуренції.

Окремою метою законопроєкту визначено запобігання знелісненню, недопущення знищення лісів і заподіяння їм шкоди.

Документ також має визначити правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку деревини та врегулювати взаємодію між державними органами і суб'єктами господарювання, які працюють у цій сфері.

Що пропонується змінити

Законопроєкт передбачає припинення практики укладення постійними лісокористувачами прямих договорів купівлі-продажу деревини, які, за оцінкою авторів, створювали корупційні ризики через можливість маніпулювання їхніми умовами.

Серед основних нововведень пропонується:

чітко розмежувати повноваження та відповідальність державних органів у сфері регулювання ринку деревини;

створити уповноважений державний орган, який відповідатиме за функціонування ринку;

запровадити окремий кластер для малих деревообробних підприємств із спеціальною процедурою біржових торгів;

зробити обов'язковим оприлюднення інформації про обсяги продажу деревини, її вартість та покупців;

забезпечити відкритий доступ усіх учасників ринку до інформації про продаж деревини та виробів із неї;

створити умови для максимальної реалізації заготовленої деревини та її переробки у продукцію з високою доданою вартістю;

встановити відповідальність за маніпуляції на ринку та інші порушення, які призводять до спотворення конкуренції;

створити спеціальну Комісію для розгляду скарг щодо проведення торгів деревиною.

Автори вважають, що ухвалення закону дозволить запровадити прозорі правила роботи ринку, забезпечити ефективніший державний і громадський контроль за заготівлею та продажем деревини, сприятиме боротьбі з незаконною вирубкою та реалізацією лісоматеріалів.

Також очікується, що створення ефективного ринку деревини сприятиме розвитку деревообробної галузі, збільшенню економічної активності, зростанню валового внутрішнього продукту та надходжень до державного бюджету України.

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