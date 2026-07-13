Прямые договоры на продажу древесины могут отменить: как хотят изменить правила работы рынка
В Украине предлагают комплексно изменить правила функционирования рынка необработанных лесоматериалов и дровяной древесины. Законодатели предлагают внедрить новые механизмы продажи древесины, повысить прозрачность торгов и усилить государственный контроль за оборотом лесных ресурсов.
В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона «О рынке необработанных лесоматериалов и дровяной древесины» №15389, который должен урегулировать отношения, связанные с оборотом, куплей-продажей и другими операциями с древесиной.
Законопроект должен сделать рынок древесины более прозрачным
Как отмечают авторы в пояснительной записке, документ разработан с целью комплексного урегулирования деятельности на рынке древесины, развития рыночных отношений в лесопромышленном комплексе и обеспечения предприятий, занимающихся деревообработкой, сырьем на принципах добросовестной конкуренции.
Отдельной целью законопроекта определены предотвращение обезлесения, недопущение уничтожения лесов и причинения им ущерба.
Документ также должен определить правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка древесины и урегулировать взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования, работающими в этой сфере.
Что предлагается изменить
Законопроект предусматривает прекращение практики заключения постоянными лесопользователями прямых договоров купли-продажи древесины, которые, по оценке авторов, создавали коррупционные риски из-за возможности манипулирования их условиями.
Среди основных нововведений предлагается:
- четко разграничить полномочия и ответственность государственных органов в сфере регулирования рынка древесины;
- создать уполномоченный государственный орган, который будет отвечать за функционирование рынка;
- внедрить отдельный кластер для малых деревообрабатывающих предприятий со специальной процедурой биржевых торгов;
- сделать обязательным обнародование информации об объемах продажи древесины, ее стоимости и покупателях;
- обеспечить открытый доступ всех участников рынка к информации о продаже древесины и изделий из нее;
- создать условия для максимальной реализации заготовленной древесины и ее переработки в продукцию с высокой добавленной стоимостью;
- установить ответственность за манипуляции на рынке и другие нарушения, приводящие к искажению конкуренции;
- создать специальную Комиссию по рассмотрению жалоб, связанных с проведением торгов древесиной.
Авторы считают, что принятие закона позволит внедрить прозрачные правила работы рынка, обеспечить более эффективный государственный и общественный контроль за заготовкой и продажей древесины, а также будет способствовать борьбе с незаконной вырубкой и реализацией лесоматериалов.
Также ожидается, что создание эффективного рынка древесины будет способствовать развитию деревообрабатывающей отрасли, увеличению экономической активности, росту валового внутреннего продукта и поступлений в государственный бюджет Украины.
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