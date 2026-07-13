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Прямые договоры на продажу древесины могут отменить: как хотят изменить правила работы рынка

12:33, 13 июля 2026
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается комплексно реформировать рынок древесины, упразднить практику прямых договоров купли-продажи, ввести новые правила биржевых торгов и сделать открытыми данные о продажах.
Прямые договоры на продажу древесины могут отменить: как хотят изменить правила работы рынка
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В Украине предлагают комплексно изменить правила функционирования рынка необработанных лесоматериалов и дровяной древесины. Законодатели предлагают внедрить новые механизмы продажи древесины, повысить прозрачность торгов и усилить государственный контроль за оборотом лесных ресурсов.

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В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона «О рынке необработанных лесоматериалов и дровяной древесины» №15389, который должен урегулировать отношения, связанные с оборотом, куплей-продажей и другими операциями с древесиной.

Законопроект должен сделать рынок древесины более прозрачным

Как отмечают авторы в пояснительной записке, документ разработан с целью комплексного урегулирования деятельности на рынке древесины, развития рыночных отношений в лесопромышленном комплексе и обеспечения предприятий, занимающихся деревообработкой, сырьем на принципах добросовестной конкуренции.

Отдельной целью законопроекта определены предотвращение обезлесения, недопущение уничтожения лесов и причинения им ущерба.

Документ также должен определить правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка древесины и урегулировать взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования, работающими в этой сфере.

Что предлагается изменить

Законопроект предусматривает прекращение практики заключения постоянными лесопользователями прямых договоров купли-продажи древесины, которые, по оценке авторов, создавали коррупционные риски из-за возможности манипулирования их условиями.

Среди основных нововведений предлагается:

  • четко разграничить полномочия и ответственность государственных органов в сфере регулирования рынка древесины;
  • создать уполномоченный государственный орган, который будет отвечать за функционирование рынка;
  • внедрить отдельный кластер для малых деревообрабатывающих предприятий со специальной процедурой биржевых торгов;
  • сделать обязательным обнародование информации об объемах продажи древесины, ее стоимости и покупателях;
  • обеспечить открытый доступ всех участников рынка к информации о продаже древесины и изделий из нее;
  • создать условия для максимальной реализации заготовленной древесины и ее переработки в продукцию с высокой добавленной стоимостью;
  • установить ответственность за манипуляции на рынке и другие нарушения, приводящие к искажению конкуренции;
  • создать специальную Комиссию по рассмотрению жалоб, связанных с проведением торгов древесиной.

Авторы считают, что принятие закона позволит внедрить прозрачные правила работы рынка, обеспечить более эффективный государственный и общественный контроль за заготовкой и продажей древесины, а также будет способствовать борьбе с незаконной вырубкой и реализацией лесоматериалов.

Также ожидается, что создание эффективного рынка древесины будет способствовать развитию деревообрабатывающей отрасли, увеличению экономической активности, росту валового внутреннего продукта и поступлений в государственный бюджет Украины.

 

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Верховная Рада Украины законопроект

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