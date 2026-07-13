Для выплаты за погибшего военнослужащего недостаточно быть его родственником — Верховный Суд

Не только кровное родство: Верховный Суд назвал условия для признания членом семьи погибшего военнослужащего.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил: для подтверждения статуса членов семьи погибшего военнослужащего недостаточно самого родства, совместного проживания в прошлом или отдельных доказательств помощи и заботы. Лицо, которое просит установить факт проживания одной семьей для подтверждения такого статуса, должно доказать совокупность обстоятельств, предусмотренных статьей 3 Семейного кодекса Украины: совместное проживание, общий быт, ведение общего хозяйства и взаимные права и обязанности.

В этом деле дед и бабушка погибшего военнослужащего просили установить факт их совместного проживания одной семьей с внуком, поскольку без такого судебного решения Министерство обороны не могло решить вопрос об их праве на долю единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров № 168. Однако суды всех инстанций пришли к выводу, что представленные ими доказательства не подтверждают существование именно семейных отношений в юридическом понимании. Верховный Суд оставил эти выводы без изменений.

Обстоятельства дела

После гибели военнослужащего при выполнении боевого задания его дед и бабушка обратились в Министерство обороны с заявлением о назначении единовременной денежной помощи как членам семьи погибшего.

В Министерстве обороны сообщили, что представленных документов недостаточно для подтверждения такого статуса. Ведомство указало, что без судебного решения об установлении факта совместного проживания, ведения общего хозяйства и наличия взаимных прав и обязанностей невозможно определить право заявителей на получение соответствующей выплаты. После этого дед и бабушка обратились в суд с иском об установлении такого юридического факта.

Истцы указывали, что после достижения внуком совершеннолетия он фактически проживал вместе с ними, за исключением периодов прохождения военной службы. По их словам, они вели общее хозяйство, имели общий бюджет, внук помогал финансировать ремонт дома, оплачивал отдельные семейные расходы, а после его гибели именно у них остались его личные документы. Также они ссылались на показания свидетелей, акты обследования материально-бытовых условий и другие письменные доказательства.

В то же время в материалах дела имелись доказательства, свидетельствовавшие о семейных отношениях военнослужащего с супругой, в частности зарегистрированный брак, документы об их совместном проживании, открытие супругой наследственного дела после его смерти и получение ею официальных уведомлений от военных органов.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска.

Верховный Суд напомнил, что в соответствии со статьей 3 Семейного кодекса семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности. Именно совокупность этих признаков подлежит доказыванию по делам об установлении факта проживания одной семьей, если от этого зависит возникновение права на социальные выплаты. Ни один из таких признаков сам по себе не является достаточным для установления соответствующего юридического факта.

Суд подчеркнул, что сам по себе факт кровного родства между дедом, бабушкой и внуком не подтверждает, что они являлись членами одной семьи в понимании семейного законодательства.

Кассационный суд также согласился с оценкой доказательств, которую дали суды предыдущих инстанций. В частности, он отметил, что наличие у деда и бабушки отдельных личных документов погибшего, вручение им его наград и диплома почетного гражданина, установка памятника, размещение фотографии на Аллее Героев, оплата внуком праздничного обеда в честь деда либо указание его в качестве плательщика в документах по ремонту дома сами по себе не являются достаточными доказательствами совместного проживания одной семьей, ведения общего хозяйства и наличия взаимных прав и обязанностей.

Верховный Суд по делу № 345/3886/24 согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что истцы не представили надлежащих, допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих совместное проживание с внуком одной семьей, ведение общего хозяйства, общий быт и наличие взаимных прав и обязанностей на протяжении заявленного периода.

Отдельно Кассационный гражданский суд отметил, что правовые выводы Верховного Суда, изложенные в других делах, применяются с учетом конкретных фактических обстоятельств каждого дела и не могут автоматически переноситься на другие споры. Кроме того, суд кассационной инстанции не наделен полномочиями повторно оценивать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства.

В результате Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

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