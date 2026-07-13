Камеральная проверка в 2026 году: как она проходит и когда начисляются штрафы

В ГНС разъяснили, как проводится камеральная проверка налоговой отчетности, когда плательщику присылают налоговое уведомление-решение и какие документы оно должно содержать.

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В Украине камеральные проверки налоговой отчетности проводятся без участия налогоплательщика и без отдельного решения руководителя налогового органа. В Государственной налоговой службе напомнили, как проводится такая проверка, когда составляется акт и в какие сроки принимается налоговое уведомление-решение.

Как проводится камеральная проверка

Согласно Налоговому кодексу Украины, камеральная проверка проводится непосредственно в помещении налогового органа. Для ее проведения используются исключительно данные, указанные налогоплательщиком в налоговой отчетности, а также информация из государственных электронных реестров и систем, в частности системы электронного администрирования НДС, Единого реестра налоговых и акцизных накладных, таможенных деклараций, реестров лицензиатов, а также систем учета регистраторов расчетных операций.

В соответствии с Налоговым кодексом такая проверка проводится должностными лицами контролирующего органа без отдельного приказа руководителя или направления на ее проведение.

Камеральной проверке подлежит вся налоговая отчетность плательщика. При этом его согласие или личное присутствие во время проверки не требуются.

Результаты камеральной проверки оформляются в соответствии с требованиями статьи 86 Налогового кодекса. Если в ходе проверки выявлены нарушения, налоговый орган составляет акт в двух экземплярах. Его подписывают должностные лица, проводившие проверку, после чего документ регистрируется и в течение трех рабочих дней направляется или вручается налогоплательщику для ознакомления и подписания.

После вручения акта проверки руководитель налогового органа или уполномоченное им лицо имеет 15 рабочих дней для принятия налогового уведомления-решения (НУР). Оно принимается и направляется налогоплательщику в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Если налогоплательщик подает возражения к акту проверки, а также дополнительные документы или пояснения, в частности подтверждающие отсутствие его вины либо наличие обстоятельств, смягчающих или исключающих финансовую ответственность, НУР принимается по специальной процедуре, предусмотренной статьей 86 Налогового кодекса.

В таком случае решение принимается руководителем контролирующего органа на основании заключения специальной комиссии, рассматривающей возражения налогоплательщика. Налоговое уведомление-решение должно быть принято в течение пяти рабочих дней после принятия комиссией соответствующего заключения и направления налогоплательщику письменного ответа.

Форма налогового уведомления-решения и порядок его направления определяются Министерством финансов Украины. Такие решения оформляются отдельно по каждому налогу, сбору, штрафной (финансовой) санкции или пене, если они применяются.

Какие налоговые уведомления-решения составляет ГНС

Порядок составления и направления налоговых уведомлений-решений регулируется приказом Министерства финансов Украины от 28 декабря 2015 года №1204, который устанавливает требования к оформлению таких документов и процедуре их направления налогоплательщикам.

Соответствующее структурное подразделение контролирующего органа в соответствии с пунктом 2 раздела II Порядка №1204 составляет НУР, в частности, по следующим формам:

«Р» — при выявлении по результатам проверок завышения или занижения налоговых обязательств налогоплательщика и/или иных обязательств, контроль за уплатой которых возложен на контролирующие органы, а также при применении штрафных (финансовых) санкций и пени;

«Ш» — при применении штрафных санкций за нарушение правил уплаты денежных обязательств или сроков зачисления налогов в бюджеты и государственные целевые фонды;

«В1» — в случае завышения заявленной суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость;

«ПС» — при применении штрафных (финансовых) санкций за нарушение налогового законодательства;

«Н» — за нарушение плательщиками НДС предельных сроков регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки, а также за невыполнение требований налогового уведомления-решения;

«ПН» — при отсутствии составления или регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных либо при выявлении ошибок в ее обязательных реквизитах;

«АН» — за нарушение плательщиками акцизного налога сроков регистрации акцизных накладных и расчетов корректировки, а также за отсутствие их регистрации в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Что обязательно должно содержать налоговое уведомление-решение

При оформлении налогового уведомления-решения в него вносится вся информация, предусмотренная формами, утвержденными Порядком №1204.

Каждому НУР присваивается уникальный номер, который содержит, в частности, порядковый номер документа в пределах соответствующего территориального органа ГНС и индекс структурного подразделения, оформившего документ.

Кроме того, налоговое уведомление-решение обязательно должно содержать подробный расчет штрафных (финансовых) санкций, а также ссылки на нормы Налогового кодекса Украины или другого законодательства, на основании которых произведены соответствующие начисления. При необходимости такой расчет оформляется отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью НУР.

Также к налоговому уведомлению-решению прилагается расчет штрафов и, в предусмотренных законодательством случаях, пени с указанием всех необходимых данных для их исчисления.

Таким образом, если по результатам камеральной проверки налогоплательщику начислен штраф, к налоговому уведомлению-решению обязательно прилагается подробный расчет суммы штрафных санкций. Такой документ является неотъемлемой частью НУР и должен быть предоставлен налогоплательщику вместе с ним.

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