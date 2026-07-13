Кая Каллас высказалась о предстоящей смене Кабмина: для ЕС важно, чтобы Украина продолжила реформы

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что формирование нового правительства является внутренним делом Украины, однако отметила важность дальнейшего проведения реформ.

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Как известно, Президент Владимир Зеленский заявил об обновлении политической стратегии Украины и сообщил о необходимости обновления состава Кабинета министров. По его словам, кадровые решения должны обеспечить реализацию новой модели государственного управления, а также усилить ключевые направления внешней политики и международного сотрудничества.

После этого премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.

В свою очередь высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что формирование нового правительства является внутренним делом Украины, однако подчеркнула важность продолжения реформ для дальнейшего продвижения страны на пути к членству в ЕС.

«Конечно, формирование правительства — это внутреннее политическое дело каждой страны. Для нас, безусловно, важно иметь наших партнеров по диалогу, чтобы мы могли продолжать совместную работу. Для нас также важно, чтобы продолжалась работа над реформами, поскольку мы хотим продвигать повестку расширения, и поэтому нам необходимо видеть, что Украина со своей стороны продолжает проводить реформы», — заявила Кая Каллас в Брюсселе, комментируя журналистам запланированные изменения в правительстве Украины.

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