  1. В Украине
  2. / В мире

Кая Каллас высказалась о предстоящей смене Кабмина: для ЕС важно, чтобы Украина продолжила реформы

10:55, 13 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что формирование нового правительства является внутренним делом Украины, однако отметила важность дальнейшего проведения реформ.
Кая Каллас высказалась о предстоящей смене Кабмина: для ЕС важно, чтобы Украина продолжила реформы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Президент Владимир Зеленский заявил  об обновлении политической стратегии Украины и сообщил о необходимости обновления состава Кабинета министров. По его словам, кадровые решения должны обеспечить реализацию новой модели государственного управления, а также усилить ключевые направления внешней политики и международного сотрудничества.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После этого премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.

В свою очередь высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что формирование нового правительства является внутренним делом Украины, однако подчеркнула важность продолжения реформ для дальнейшего продвижения страны на пути к членству в ЕС.

«Конечно, формирование правительства — это внутреннее политическое дело каждой страны. Для нас, безусловно, важно иметь наших партнеров по диалогу, чтобы мы могли продолжать совместную работу. Для нас также важно, чтобы продолжалась работа над реформами, поскольку мы хотим продвигать повестку расширения, и поэтому нам необходимо видеть, что Украина со своей стороны продолжает проводить реформы», — заявила Кая Каллас в Брюсселе, комментируя журналистам запланированные изменения в правительстве Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС правительство Кабинет Министров Украины Украина реформа

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Громады могут получить право быстрее демонтировать бесхозные объекты на реках

Законопроект должен устранить законодательные препятствия, которые сейчас затрудняют демонтаж заброшенных сооружений на реках.

Кто имеет право проверять военно-учетные документы в 2026 году: полномочия ТЦК и полиции во время мобилизации

Во время действия военного положения действуют специальные правила воинского учета: рассказываем, кто и как может проводить проверки.

Большая Палата ВС изменила подход к назначению наказания за тождественные преступления, совершенные до и после предыдущего приговора

Время совершения уголовных правонарушений, а не их тождественность, определяет порядок применения статей 70 и 71 Уголовного кодекса Украины.

Критерии критичности для онлайн-медиа: как преодолеть цифровой барьер и получить статус

Чи может онлайн-ресурс получить статус во время войны.

Рапорт не гарантирует увольнения: когда воинская часть имеет право отказать, а когда ее действия можно обжаловать

Именно из-за неправильного понимания процедуры многие военнослужащие сталкиваются с затягиванием рассмотрения рапортов или получают отказы, которые затем пытаются обжаловать в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]