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Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабміну — Юлія Свириденко отримає іншу посаду

14:34, 12 липня 2026
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Президент анонсував оновлення уряду, перерозподіл відповідальності за ключові напрями та зміни в силовому блоці.
Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабміну — Юлія Свириденко отримає іншу посаду
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Президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії України та анонсував кадрові зміни в уряді й правоохоронних органах.

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За його словами, за кожен пріоритетний напрямок зовнішньої політики відповідатиме окрема людина з відповідним досвідом, яка забезпечуватиме реалізацію домовленостей, досягнутих на рівні глав держав.

Як повідомив Глава держави, серед ключових напрямків — співпраця зі Сполученими Штатами, зокрема домовленості щодо ліцензійного виробництва систем Patriot та іншої двосторонньої безпекової взаємодії. Також пріоритетами визначено європейський антибалістичний проєкт, просування України до членства в Європейському Союзі, поглиблення відносин із державами-сусідами, насамперед Польщею та Угорщиною, розвиток співпраці з країнами Близького Сходу та Перської затоки, Китаєм, а також взаємодію з ключовими міжнародними організаціями.

Окремо Зеленський повідомив про зміни у внутрішній політиці.

За його словами, необхідно суттєво посилити роботу в прифронтових і прикордонних областях, які щодня зазнають російських ударів, а також збільшити постачання українській армії необхідного озброєння та всіх типів безпілотників.

Президент наголосив, що одним із головних завдань залишається підготовка країни до зими. Крім того, має бути прискорена трансформація державних компаній, від роботи яких залежить стійкість держави, а також активізовано виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо післявоєнного відновлення України.

У зв'язку з реалізацією оновленої політичної стратегії, за словами Зеленського, в Україні розпочнуться кадрові зміни.

«Ми обговорили деталі з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», — зазначив Президент.

Він додав, що розраховує на підтримку парламенту під час проведення відповідних кадрових змін в уряді. Також, за словами Зеленського, відбудуться зміни у складі керівництва правоохоронних органів.

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Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Юлія Свириденко

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