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«Америка і світ втратили рішучого лідера» – Володимир Зеленський висловив співчуття через Ліндсі Грема

14:17, 12 липня 2026
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Президент України заявив, що сенатор був одним із найвідданіших друзів України та до останнього працював над посиленням санкцій проти Росії.
«Америка і світ втратили рішучого лідера» – Володимир Зеленський висловив співчуття через Ліндсі Грема
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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з раптовою смертю сенатора США Ліндсі Грема. Глава держави назвав його справжнім захисником свободи, відзначив незмінну підтримку України та наголосив, що останнім часом сенатор працював над ініціативами щодо посилення санкцій проти Росії.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть американського сенатора Ліндсі Грема, висловивши співчуття його рідним, близьким і колегам.

«Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Ліндсі Грема. Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим», – написав глава держави.

За словами Зеленського, від початку повномасштабного російського вторгнення Ліндсі Грем десять разів відвідав Україну та був поруч з українцями у найскладніші моменти.

Президент зазначив, що вони підтримували постійний діалог, а лише протягом останнього тижня зустрічалися двічі.

«Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі», – наголосив Зеленський.

Глава держави повідомив, що останніми тижнями сенатор працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир.

Зокрема, йшлося про посилення санкційного тиску на Росію.

«Америка і світ втратили рішучого лідера», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський висловив співчуття родині Ліндсі Грема, його близьким і всім, хто мав честь працювати разом із ним.

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США Україна Володимир Зеленський

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