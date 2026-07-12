Коли потрібно міняти посвідчення водія: в МВС назвали випадки, про які знають не всі

Наявність професійної категорії не завжди означає обов'язковий плановий обмін посвідчення.

Фото: hsc.gov.ua

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В Україні діють нові правила щодо строків чинності посвідчень водія залежно від відкритих категорій транспортних засобів. В МВС пояснили, коли необхідно обмінювати документ, а в яких випадках цього робити не потрібно.

Перше посвідчення залишається чинним два роки

Як і раніше, перше посвідчення водія видається строком на два роки.

Після завершення цього терміну документ можна обміняти без повторного складання іспитів, якщо водій за час його дії вчинив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Що змінюється після відкриття нової категорії

Якщо водій відкриває нову категорію транспортних засобів, посвідчення підлягає обміну.

Новий документ видається вже з урахуванням строків дії для кожної відкритої категорії.

Чи потрібно міняти посвідчення кожні п'ять років

У сервісних центрах МВС звернули увагу, що наявність професійної категорії, наприклад С, сама по собі не означає обов'язкового обміну посвідчення кожні п'ять років, якщо транспортні засоби цієї категорії фактично не використовуються.

У такому випадку водій може й надалі керувати транспортними засобами іншої категорії до завершення встановленого строку дії посвідчення.

Якщо ж виникне потреба знову керувати вантажівкою, відновити таку можливість можна в будь-який момент, здійснивши плановий обмін посвідчення водія.

Де можна обміняти посвідчення

Обміняти посвідчення водія можна двома способами:

офлайн — у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС за попереднім електронним записом;

онлайн — через Кабінет водія або застосунок «Дія».

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