  1. В Україні

Коли потрібно міняти посвідчення водія: в МВС назвали випадки, про які знають не всі

12:47, 12 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наявність професійної категорії не завжди означає обов'язковий плановий обмін посвідчення.
Коли потрібно міняти посвідчення водія: в МВС назвали випадки, про які знають не всі
Фото: hsc.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діють нові правила щодо строків чинності посвідчень водія залежно від відкритих категорій транспортних засобів. В МВС пояснили, коли необхідно обмінювати документ, а в яких випадках цього робити не потрібно.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перше посвідчення залишається чинним два роки

Як і раніше, перше посвідчення водія видається строком на два роки.

Після завершення цього терміну документ можна обміняти без повторного складання іспитів, якщо водій за час його дії вчинив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Що змінюється після відкриття нової категорії

Якщо водій відкриває нову категорію транспортних засобів, посвідчення підлягає обміну.

Новий документ видається вже з урахуванням строків дії для кожної відкритої категорії.

Чи потрібно міняти посвідчення кожні п'ять років

У сервісних центрах МВС звернули увагу, що наявність професійної категорії, наприклад С, сама по собі не означає обов'язкового обміну посвідчення кожні п'ять років, якщо транспортні засоби цієї категорії фактично не використовуються.

У такому випадку водій може й надалі керувати транспортними засобами іншої категорії до завершення встановленого строку дії посвідчення.

Якщо ж виникне потреба знову керувати вантажівкою, відновити таку можливість можна в будь-який момент, здійснивши плановий обмін посвідчення водія.

Де можна обміняти посвідчення

Обміняти посвідчення водія можна двома способами:

  • офлайн — у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС за попереднім електронним записом;
  • онлайн — через Кабінет водія або застосунок «Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС посвідчення водія сервісний центр МВС транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За систематичні образи в інтернеті можуть посадити – ЄСПЛ визнав допустимим реальне ув'язнення

ЄСПЛ підтвердив, що у виняткових випадках призначення реального позбавлення волі за тривалу кампанію наклепу та образ в інтернеті може відповідати вимогам статті 10 Конвенції.

Страхування майна в умовах війни: як захистити оселю від ракетних ударів та БПЛА

Де закінчується зона покриття, чому 100 кілометрів від фронту — це критична межа та як правильно оформити кримінальне провадження для отримання страхових грошей.

Десятки дзвінків, погрози, тиск і листи як від суду: що колектори не мають права робити з боржниками

Що не мають права робити колектори та чи можуть відібрати майно за борги.

Валютна пастка для українців за кордоном: чому ліміти НБУ 2022 року стали проблемою у 2026-му

Валютні ліміти НБУ для remote-працівників: податки в Україні, витрати — у валюті.

Перші рішення Верховного Суду щодо OnlyFans: чому «листа з Великої Британії» замало для мільйонних штрафів ДПС

Верховний Суд розмежував податкову інформацію та доказ отримання доходу, поклавши обов'язок підтвердження реальних транзакцій на податкову.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]